Embajador de EEUU nos está apoyando con el problema migratorio, asegura López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, está ayudando y quiere contribuir a que se busque una salida humanitaria al fenómeno migratorio.



"Y tengo también decirlo, por la nota de El Universal, el embajador está ayudando, el embajador de Estados Unidos nos está apoyando. Quiere él contribuir a que se busque una salida humanitaria al fenómeno migratorio", comentó en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Este miércoles, El Universal publica una entrevista con el embajador estadounidense en México en donde asegura que en el problema migratorio que viven México y Estados Unidos nadie es culpable, pero que los dos gobiernos son responsables de crear condiciones de desarrollo y tienen que hacer muchísimo más para que estas personas no tengan que tomar el "corredor doloroso" para huir de la pobreza.

Luego de la tragedia en la que 55 migrantes centroamericanos murieron la semana pasada al volcar el tráiler en el que eran traficados, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pese a sus reiterados y urgentes llamados al Gobierno de Estados Unidos, "no se ha podido lograr que se atiendan las causas que originan el fenómeno migratorio"; "allá tienen que enfrentar a un elefante reumático que no camina", y el gobierno estadounidense "no actúa de manera ejecutiva y esto amerita una atención urgente.

"Estamos haciendo lo que podemos hacer… y con el hombro fuerte del presidente López Obrador y el gobierno mexicano, y el hombro fuerte del presidente Biden y Estados Unidos, podemos hacer hasta más", responde el diplomático a la crítica presidencial.