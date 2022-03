Embajador de la UE agradece muestras de aprecio de mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 12 (EL UNIVERSAL).- El embajador de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, agradeció las muestras de aprecio que ha recibido de mexicanos en las últimas horas, en medio de la polémica desatada por el comunicado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador donde llama "borregos" a los legisladores mexicanos por la resolución de condena a la violencia que viven periodistas y defensores de derechos humanos en suelo mexicano.

"Gracias a todos los mexicanos que en las últimas 24 horas nos han escrito mensaje de aprecio por la Unión Europea y sus instituciones" tuiteó Mignot en su cuenta.

También agradeció "a los que han expresado (a veces al mismo tiempo) críticas con respeto y tolerancia".

Llamó, a la vez, a seguir "fortaleciendo juntos la amistad entre México y la Unión Europea".

El jueves, el Parlamento Europeo emitió una resolución condenando "las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, y pide a las autoridades que investiguen los asesinatos de manera rápida, exhaustiva, independiente e imparcial".

El texto fue presentado conjuntamente por las principales fuerzas políticas, el Partido Popular Europeo, Verdes, Socialistas, Renew y el Grupo de los Conservadores y Reformistas, y fue aprobado con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones.

El Parlamento además "observa con preocupación las duras y sistemáticas críticas formuladas por las más altas autoridades del Gobierno mexicano contra los periodistas y su labor, y condena los frecuentes ataques contra la libertad de los medios de comunicación y periodistas".

En particular, inquieta que el presidente Andrés Manuel López Obrador utilice con frecuencia "una retórica populista" en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas.

Igualmente preocupa que bajo el pretexto de luchar contra las noticias falsas, el Gobierno mexicano haya creado una plataforma estatal para exhibir, estigmatizar y atacar a la prensa crítica.

"La retórica de abuso y estigmatización genera un ambiente de agitación incesante contra los periodistas independientes".

El texto señala que el 2022 marca el comienzo de año más mortífero para los periodistas en México, con al menos seis periodistas asesinados. Indica que las muertes de María de Lourdes Maldonado López, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Heber López Vásquez o Roberto Toledo son solo algunos ejemplos dramáticos de ataques contra la prensa.

"La situación se ha deteriorado desde las últimas elecciones presidenciales de julio de 2018, al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces, según fuentes oficiales".

Polémica estéril de AMLO

La noche del jueves, López Obrador respondió con un comunicado en el que calificó de "lamentable" que los eurodiputados "se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación". También advierte que "México ha dejado de ser tierra de conquista" y que "aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas". Los acusa, a la vez, de haber sido "cómplices" de las violaciones a los derechos humanos cometidas por gobiernos mexicanos anteriores.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Mignot señaló que "no buscamos ninguna polémica estéril, hoy en el mundo tenemos preocupaciones muy serias".

Recordó que "tenemos una relación estratégica con México, y entre socios estratégicos, entre amigos, nos podemos decir las cosas de forma franca, abierta. Podemos disentir, pero sobre una base de respeto mutuo".