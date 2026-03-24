Embajador Johnson visita USS Nimitz frente a costas mexicanas
La visita incluyó a invitados especiales de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional y Relaciones Exteriores de México.
Embajador Ronald Johnson, representante de Estados Unidos en México, indicó que el portaaviones USS Nimitz y sus buques acompañantes, pertenecientes a la Cuarta Flota de la Marina de Estados Unidos, están circunnavegando el continente sudamericano como parte de la operación "Southern Seas 2026".
Visita oficial a bordo del USS Nimitz
Durante el tránsito frente a la costa del Pacífico mexicano, un grupo de invitados especiales de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores acompañó al embajador Johnson en una visita a bordo del portaaviones.
La embajada estadounidense destacó que esta visita subraya la colaboración continua entre ambos gobiernos, impulsada bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, y demuestra un compromiso inquebrantable con la seguridad y estabilidad del hemisferio occidental.
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Compromiso conjunto contra amenazas comunes
El embajador Johnson afirmó que la cooperación bilateral envía un mensaje claro contra quienes buscan propagar la violencia y el narcotráfico a nivel internacional, enfatizando que los criminales no tendrán dónde esconderse ni por tierra, aire o mar.
Además, señaló que se tienen previstas actividades de cooperación y visitas a puertos con múltiples países, lo que brinda una oportunidad única para que visitantes distinguidos observen de cerca las operaciones de un portaaviones estadounidense.
El contralmirante Cassidy Norman, comandante a bordo del USS Nimitz, explicó que el buque cuenta con una destacada trayectoria de más de 51 años apoyando misiones críticas a nivel mundial y que su presencia refleja una asociación moderna y dinámica entre Estados Unidos y México basada en la confianza y cooperación.
Finalmente, Norman destacó que el Nimitz ofrece a las fuerzas marítimas de la región una oportunidad para fortalecer la coordinación, colaboración e interoperabilidad con la Marina de Estados Unidos.
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