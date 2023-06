Embajadora de México protagoniza bochornosa sesión en la OEA

A-AA+

SAN JOSÉ, Costa Rica, junio 2 (EL UNIVERSAL).- México sufrió en la madrugada un severo revés diplomático en un debate en la Organización de Estados Americanos (OEA), en un pleito en el que la embajadora mexicana en ese foro, Luz Elena Baños, protagonizó una rabieta para oponerse al aumento del techo del presupuesto de la institución hemisférica.

Los sucesos en el pleno del organismo en Washington provocaron un resquebrajamiento de un bloque izquierdista regional formado por México, Bolivia y Argentina, con el asedio externo de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no son parte de la OEA, y dejaron a la delegación mexicana en lo que fuentes diplomáticas describieron con un término: "bochorno".

"México sufrió uno de los momentos más vergonzosos en la historia de su diplomacia. Fue el momento más bajo en la historia de la OEA por parte de un embajador", describió una fuente diplomática que relató detalles del incidente a EL UNIVERSAL desde Washington bajo el pedido de anonimato.

"Fue una pena: México se exhibió sin elegancia en el afán del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de destruir a la OEA y a su secretario general, Luis Almagro. Pero fue como un bumerán, que le pegó en la boca a la representación diplomática mexicana", añadió.

Molesta ante la tendencia mayoritaria de aprobar el incremento del techo presupuestario de 82 millones 800 mil dólares a 92 millones 100 mil dólares, Baños atacó con dureza a sus colegas, acusó que se cometía una "ilegalidad" y denunció que se actuó contra "la ética y la moral".

Sin que los micrófonos del pleno captaran sus escandalosos reclamos, Baños comenzó a gritar, se puso de pie y, cuando el presidente de turno del Consejo Permanente, el embajador de Uruguay. Washington Abdala, le pidió que se sentara, respondió furiosa: "No me voy a sentar".

Ante los cuestionamientos que Baños profirió con dudas sobre los valores morales de sus colegas, el embajador de Barbados, Noel Anderson, reaccionó profundamente enfadado y, antes de retirarse de la sala, recordó que estudió en México y que, en algunas etapas de su estadía en ese país, por ser afrodescendiente, se le insultó en las calles mexicanas con calificativos como "mono" y "gorila".

En el debate "estuve escuchando cosas que son una falta de respeto a nosotros", adujo Anderson, quien recibió el respaldo del resto de delegados de la Comunidad del Caribe (Caricom, por sus siglas en inglés).

"El Caribe en grupo se molestó con México. Además, México perdió en la votación porque el aumento del techo presupuestario fue aprobado con 25 votos a favor y 5 en contra. Con esa desventaja numérica, la embajadora Baños debió entender que sus exabruptos carecían de sentido", narró a este periódico otra fuente diplomática desde Washington.

Argentina también se distanció de México.

"Este no es un debate entre quienes (quieren) defender, fortalecer y mejorar la OEA y quienes quieren destruir la OEA. No", argumentó el embajador de Argentina, Carlos Raimundi.