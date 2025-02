Tres muertos en emboscada a Ucizoni en Oaxaca

Reo que no trabaje, no come: diputada del PAN propone empleo obligatorio en cárceles

Reo que no trabaje, no come': diputada del PAN propone empleo obligatorio en cárceles

SLP El Universal

Necesitamos terminar con la vagancia en las cárceles. No podemos seguir permitiendo que las cárceles sean escuelas del crimen" agregó