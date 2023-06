Emboscan a elementos de Fiscalía para rescatar a detenido en Culiacán

A-AA+

CULIACÁN, Sin., junio 7 (EL UNIVERSAL).- Un grupo armado que viajaba en 4 unidades rodeó a elementos de la Policía de Investigación en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, Sinaloa, que trasladaban a un detenido, presuntamente en un intento de rescate pero huyeron al percatarse que fuerzas federales, estatales y municipales llegaron para apoyar a los interceptados.

A través de su cuenta de Tweet, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo dijo que no se registró ningún enfrentamiento, puesto que el grupo de civiles que interceptaron a elementos de la Fiscalía General del Estado lograron huir del lugar.

En su breve mensaje, el funcionario certificó que agentes de investigación que trasladaban a una persona detenida, se percataron de la presencia de civiles armados, por lo que estos solicitaron apoyo, de ahí que los tres órdenes de gobierno respondieron.

Según la información que se conoce, personal de la Fiscalía General del Estado en cumplimiento de una orden de aprehensión, en la zona residencial de la colonia Chapultepec, detuvieron a una persona aún no identificada, en su desplazamiento, muy cerca del estadio de futbol de los Dorados, en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos fueron alcanzados.

Los hombres armados que viajaban en cuatro vehículos, rodearon a los agentes de investigación, cerca del cruce de la avenida Rotarismo y la calle Enrique Cabrera, por lo que los elementos solicitaron el apoyo del Ejército, la Guardia Nacional y las policías estatales y municipales.

Pese al operativo que se desplegó, en esa zona, no se logró detener a ninguno de los hombres armados que se presume intentaron rescatar al detenido y al no lograr su objetivo, huyeron del luga