Emilio Avendaño García, Nuevo Director de la AFAC

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) designó al general de división piloto aviador del Estado Mayor Retirado, Emilio Avendaño García, como nuevo director de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El general Emilio Avendaño García sustituye al general Miguel Enrique Vallin Osuna, a partir de este primero de octubre.

El nuevo director de la AFAC tiene más de 40 años de trayectoria; es Licenciado en Administración Militar y tiene una Maestría en Seguridad Nacional, Aplicación y Adiestramiento Táctico.

También fue comandante del Escuadrón Aéreo 204, en El Ciprés, Baja California; comandante de la Base Aérea Militar No. 11, en Santa Gertrudis, Chihuahua, y comandante de la Región Aérea del Centro, Santa Lucía, Estado de México.

Trabajó como profesor en la Escuela Superior de Guerra; fue agregado Militar y Aéreo en la Embajada de México en Gran Bretaña e Irlanda; jefe de la sección Pedagógica en el Colegio del Aire de Zapopan, Jalisco; subdirector de la Escuela Militar de Aviación, de Zapopan, Jalisco; director de la Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea, de Zapopan, Jalisco, y subdirector del Colegio del Aire, de Zapopan, Jalisco.

Por otra parte, en la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (DGPMPT), Esteva Medina nombró a la doctora en Derecho, Sonia Edith Jiménez Hernández.

Jiménez Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); cuenta con una Maestría en Derecho Constitucional y Amparo, y la Maestría de Gestión Pública y Derecho a la Buena Administración.

Tiene una especialidad en Gestión Pública y un diplomado en Mecanismos de Control Constitucional; fue coordinadora Jurídica de Transportes en la SICT; directora general Jurídica y Normativa, y coordinadora de Asuntos Contenciosos de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México.