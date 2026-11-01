Empleados del IMSS suman denuncias

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Ciudad de México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reporta que desde 2025 a la fecha se han interpuesto casi 8 mil denuncias y quejas contra trabajadores del IMSS por presuntas faltas administrativas, entre ellas nepotismo, soborno, abuso de funciones, acoso sexual y uso indebido de recursos públicos, entre otros delitos.

En respuesta a las solicitudes de información, la Secretaría Anticorrupción detalló que en 2025 se recibieron 6 mil 460 denuncias, y en el segundo trimestre de este año sumaron mil 351, para un total de 7 mil 811 denuncias.

La dependencia federal detalló en sendas respuestas que las denuncias se presentaron por medio del Órgano Interno de Control (OIC) y por el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC).

La Secretaría Anticorrupción detalló que de las 6 mil 460 denuncias que se registraron en 2025, mil 798 fueron por presunto incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas; 205 fueron quejas por presunto abuso de funciones, 83 por abuso o acoso sexual; 72 por cohecho y 23 por conflicto de intereses.

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En este año, la Secretaría Anticorrupción indicó que de las mil 351 denuncias y quejas que se han registrado en contra de trabajadores del IMSS, casi la mitad de ellas, 616, fueron por incumplimiento a reglamentos.