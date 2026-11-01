Empleados del IMSS suman denuncias
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad de México.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reporta que desde 2025 a la fecha se han interpuesto casi 8 mil denuncias y quejas contra trabajadores del IMSS por presuntas faltas administrativas, entre ellas nepotismo, soborno, abuso de funciones, acoso sexual y uso indebido de recursos públicos, entre otros delitos.
En respuesta a las solicitudes de información, la Secretaría Anticorrupción detalló que en 2025 se recibieron 6 mil 460 denuncias, y en el segundo trimestre de este año sumaron mil 351, para un total de 7 mil 811 denuncias.
La dependencia federal detalló en sendas respuestas que las denuncias se presentaron por medio del Órgano Interno de Control (OIC) y por el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC).
La Secretaría Anticorrupción detalló que de las 6 mil 460 denuncias que se registraron en 2025, mil 798 fueron por presunto incumplimiento a las leyes, reglamentos y demás disposiciones normativas; 205 fueron quejas por presunto abuso de funciones, 83 por abuso o acoso sexual; 72 por cohecho y 23 por conflicto de intereses.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En este año, la Secretaría Anticorrupción indicó que de las mil 351 denuncias y quejas que se han registrado en contra de trabajadores del IMSS, casi la mitad de ellas, 616, fueron por incumplimiento a reglamentos.
no te pierdas estas noticias
Tren México-Querétaro alcanza 32% de avance
El Universal
Sheinbaum reportó que ya se aseguró el 90% del derecho de vía
Crimen causa daño y corrupción: Harfuch
El Universal
El secretario reconoció que persisten retos contra la extorsión
Buscan atención mental gratuita para menores
El Universal
El Senado analiza una reforma para detectar trastornos desde las escuelas y prevenir el suicidio.