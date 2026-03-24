Empleados del OAJ contarán con transporte

Ciudad de México.- Con el fin de evitar estrés y robos en transporte público para sus empleados, el Órgano de Administración Judicial (OAJ), organismo que sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal, alista la contratación de un servicio de transporte en camionetas y autobuses para sus trabajadores.

En la licitación OAJ/SEA/DGRM/ITP/003/2026, la Dirección General de Recursos Materiales del OAJ también justifica la adquisición de este servicio al argumentar que habrá una reducción en accidentes de tráfico y los trabajadores reducirán los gastos que realizan en transporte. Se detalla que, cubriendo cuatro líneas, se busca ofrecer este servicio a cerca de 110 trabajadores.

"A través del servicio el OAJ obtendrá los siguientes beneficios: reducción del estrés: proveer un medio de transporte específico para personas servidoras públicas ayuda a simplificar sus trayectos diarios, reduciendo significativamente el estrés asociado con el desplazamiento hacia y desde el trabajo.

"Disminución del riesgo de accidentes de tráfico: al utilizar el servicio de transporte, se disminuye la exposición de las personas servidoras públicas a accidentes de tráfico en sus trayectos, promoviendo su seguridad y bienestar.

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"Reducción de gastos en transporte: reducir el gasto del transporte que tienen que hacer las personas servidoras públicas, ya que no tendrán que gastar en combustible para conducir su propio vehículo o en pasajes al utilizar el transporte público.

"Reducción de riesgos por inseguridad: reducir los riesgos a las personas servidoras públicas derivados de las condiciones de inseguridad en que se prestan los servicios del transporte público".

El fallo de la licitación será dado a conocer el próximo 27 de marzo, y la vigencia para la prestación del servicio será a partir del 30 de marzo al 31 de diciembre de este año.