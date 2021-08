Empresa minera pide intervención de AMLO

A un mes de haber firmado un acuerdo de intermediación con el gobierno federal para el reinicio de operaciones de la mina San Rafael, en Cosalá que desde hace dieciocho meses se encuentra bloqueada, hasta el momento la empresa que la opera sigue sin tener posesión libre y acceso a las instalaciones.

La empresa canadiense Americas Gold and Silver que opera dicha mina dio a conocer que los trabajadores no han podido regresar a sus fuentes de empleo, puesto que los representantes del Sindicato Nacional Minero que preside, Napoleon Gómez Urrutia no han cumplido los compromisos realizados.

Informó que en la visita de inspección efectuada por representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social concluyó, en la cual se determinó que no existe riesgos de seguridad industrial para la reiniciación de operaciones, lo que confirma que jamás existieron hechos o factores atribuidos a la compañía que justifique el bloqueo.

Sobre las observaciones y recomendaciones que resultaron de la visita a la mina San Rafael, serán atendidas a la brevedad posible, puesto que forman parte del plan de reapertura.

La empresa minera canadiense, reportó que en las últimas semanas ha seguido trabajando en un programa de reapertura, que incluye inversiones importantes para retomar las operaciones parte de este plan y de la buena voluntad que fue mostrada por la industria minera.

Americas Gold and Silver hace un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel Lòpez Obrador, a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Trabajo y Prevenciòn Social y a la Secretaría de Economóa para que intervenga de manera inmediata para reabrir la mina.

Hace mención que 300 trabajadores requieren seguridad, por lo que desean que se honre la palabra y los acuerdos suscritos con los representantes del Sindicato Nacional Minero.

Desde hace dieciocho meses, la mina San Rafael, ubicada en el municipio de Cosalá fue bloqueada por un grupo, encabezado por del delegado sindical, Yasser Beltrán.