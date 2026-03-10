Empresario reacciona a investigación a precampaña de Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (

).- Este martes 10 de marzo,

difundió un reportaje en su sección "Periodismo de Investigación" en el que se reveló posibles vínculos dentro de los gastos de lade. La investigación señaló que, entre los comprobantes financieros presentados, aparece un rastro que lo conecta de manera indirecta conDe acuerdo con el trabajo periodístico,es, quien ha sido señalado como presunto líder del grupo criminal "La Barredora", y quien actualmente se encuentra recluido en el penal federal de máxima seguridad El Altiplano, donde enfrenta procesos judiciales por delitos relacionados con delincuencia organizada.Asimismo, también se detalló que uno de los socios de Humberto Bermúdez dentro de la empresaes el empresario, quien habría aportado 189 mil pesos para financiar nueve asambleas ciudadanas o mítines políticos realizados durante lade Augusto López. Estos eventos se llevaron a cabo en agosto de 2023 en varios estados del país, entre ellos Jalisco, Aguascalientes y Sonora.Tras la difusión de este reportaje, el tema generó una ola de. Una de las respuestas que más llamó la atención fue la del empresario, cuyo comentario se volvió rápidamente viral.A través de su cuenta en, el magnate reaccionó a una publicación del periodista, quien compartió una imagen del reportaje. En su mensaje, el "" escribió:"Y no pasa nada... porque en el @PartidoMorenaMx si cae uno, caen todos".Como era de esperarse, sus palabras desataron unen su post, donde usuarios cuestionaron la supuestadentro de Morena, así como el posible financiamiento de campañas políticas con recursos de origen dudoso.Entre los mensajes que más se repitieron destacaron frases como:- "Por eso en la #ReformaElectoral presidencial no quisieron tocar nada sobre el".- "Estees un".- "Eltiene unpara proteger a sus corruptos".