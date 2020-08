Empresarios condenan réplica en Tabasco de prohibir chatarra a niños

Lo que temió la iniciativa privada parece que se convierte en realidad, pues el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, replicó la medida de Oaxaca y presentó al Congreso de su estado una iniciativa para prohibir la venta de alimentos y bebidas con alto contenido calórico a los menores de 18 años, además de que impuso un impuesto adicional a la venta de bebidas energizantes y saborizadas. Ante ello, diversas cámaras y confederaciones nacionales y estatales emitieron un comunicado en el que "condenan enérgicamente que se procesen temas legislativos sin siquiera revisarse y escuchar las inquietudes de los sectores afectados, más aún, cuando pueden tener un impacto económico en las familias más pobres y una pérdida considerable de empleos".

Afirmaron que les preocupa que la iniciativa del gobernador se procesó abruptamente en las comisiones del Congreso de Tabasco, en donde se espera la votación en el pleno el próximo lunes. Apenas hace unos días el congreso de Oaxaca aprobó una legislación en la que se prohíbe vender, regalar o donar cualquier alimento o bebida con alto contenido calórico a los menores de 18 años, porque de encontrarse a una persona que lo haga puede sancionarse con arresto, una decisión que afecta la economía dijeron los empresarios.

Los empresarios aseguraron que les preocupaba que avance esta medida a otros estados del país, porque diversos legisladores de Morena de otros estados aplaudieron la medida, lo que no es una buena señal sobre todo en momentos en que el país está en medio de una crisis sanitaria y económica. La Coparmex, Canacintra, Canainca, Canainpa, Antad, Anprac, Amexigapa, Confimex, Aschoco, Anam, ConMéxico y Anpec pidieron a la autoridad encontrar una verdadera solución al problema de sobre peso y obesidad y evitar que se limite la venta de alimentos y bebidas no alcohólicas que pueden ser tan variadas como frutas deshidratadas, lácteos, cárnicos, en tiendas formales, pues ello solamente incentivará la venta en el mercado informal.

"Esta decisión será de alto impacto económico a toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, sector primordial en el Estado y afectando también productores artesanales, hasta las tiendas de consumo (abarrotes). Además afectará directamente el bolsillo de miles de tabasqueños, quienes no solo perderían una fuente digna de ingreso, sino que se les incrementan los impuestos en medio de una crisis sin precedentes", expusieron.