Empresarios de Jalisco adquieren ultracongelador para vacunas Covid

Desde hace un mes los empresarios de la Cámara de Comercio de Guadalajara invirtieron 300 mil pesos para la compra de un ultracongelador y un congelador con capacidad para almacenar más de 110 mil multidosis de vacunas contra el Covid-19 y apoyar de esta forma el plan de vacunación.

El presidente de la Cámara, Xavier Orendáin de Obeso, señalo que el aparato ya se encuentra en las instalaciones de Canaco Guadalajara y en espera de que el proveedor lo instale para que funcione adecuadamente.

Indicó que el aparato está a disposición de las autoridades y esperan tener más información respecto a la manera en que se distribuirán y aplicarán las vacunas para echar a andar el aparato; la intención, reveló, es poder convertir las instalaciones de la Canaco en un centro de vacunación para la población en general.

Precisó que si su propuesta es aceptada por las autoridades, el manejo del aparato y de los medicamentos no estarían a cargo de los empresarios, pues esto debe hacerlo personal especializado, por lo que tendría que ser la Secretaría de Salud la responsable de hacerlo.

"Nosotros no aplicaremos vacunas, no operaremos equipo especializado, no daremos información oficial, solamente la replicaremos; nosotros lo que queremos es ayudar en este reto de triplicar la capacidad que tiene que tener el gobierno y la Secretaría de Salud para poner la vacuna a todos, dijo.

Refirió que tras superar la pandemia el Consejo de la Canaco Guadalajara determine qué hacer con este equipo especializado, pero en su opinión podría donarse a la Universidad de Guadalajara.

A pesar de que este aparato ya está a disposición del gobierno de Jalisco, la Secretaría de Salud del estado informó que aún no ha establecido contacto con los empresarios para acordar cómo podría utilizarse, pues hasta ahora el gobierno federal no ha enviado vacunas a Jalisco y aún no se tiene claridad sobre este asunto.