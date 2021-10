"Empresarios engañaron con energías limpias para hacer negocio sucio", afirma AMLO

Ante la discusión de su iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en esta se garantiza la transición a energías verdes, pero no como "parapeto" como, afirmó, se hizo en el pasado para beneficiar a empresarios -a los que llamó "delincuentes de cuello blanco y saqueadores"- que "engañaron con energía limpias para hacer negocios sucios".

"La iniciativa de reforma a la Constitución que envié contempla la transición energética, en efecto el que se vayan utilizando cada vez más energía no contaminantes y que garantiremos esa transición de manera ordenada, pero no como un parapeto para beneficiar a hombres de negocios, para llamarlo amablemente, que realmente son delincuentes de cuellos blanco, saqueadores, que engañaron con las energías limpias para hacer negocios sucios".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal señaló que dentro de su plan de energías verdes se contempla la modernización de las hidroeléctricas y la construcción de un parque de 2 mil hectáreas de paneles solares en Puerto Peñasco, Sonora

En Palacio Nacional, indicó que su iniciativa busca que no haya apagones, que no aumenten los precios, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) "haciendo a un lado a las empresas que solo son movidas por el afán de lucro", y que, afirmó, hicieron "jugosos negocios y actos de corrupción" porque se los permitieron los gobiernos del periodo que calificó como neoliberales.

"La reforma se propone el que tengamos energía eléctrica, que no haya apagones que s garantice la energía eléctrica a todos los usuarios y la energía eléctrica que es necesario para el desarrollo del país", dijo el presidente.

"Segundo, que no aumenten los precios; tercero, lograr el que no aumenten los precios fortalecimiento a la CFE y haciendo a un lado a las empresas que solo son movidas por el afán de lucro, y que hicieron jugosos negocios, actos de corrupción porque se los permitieron los gobierno neoliberales al extremo que terminaron los funcionarios al más alto nivel de esos gobierno, trabajando como empleados de empresas extranjeros de la industria eléctrica como empleados, secretarios, secretarias de Energía, el expresidente (Felipe) Calderón, empleados de Iberdrola", aseveró.