Empresarios israelíes habrían sobornado a EPN con 25 mdd

CIUDAD DE MÉXICO, julio 5 (EL UNIVERSAL).- Avishai Neriah y Uri Ansbacher, empresarios de Israel, habrían pagado cerca 25 millones de dólares a Enrique Peña Nieto, durante su administración de 2012 a 2018, para ganar grandes contratos en su administración, incluyendo la compra de Pegasus.

De acuerdo con el medio israelí The Marker, esta información fue revelada, luego de una disputa legal entre los empresarios, quienes presuntamente firmaron un acuerdo en 2024 y en el que quedaría asentada la relación con el expresidente de México.

En los documentos a los que accedió el medio, se habría identificó a Enrique Peña Nieto como "N", para sustituir la palabra presidente o "una personalidad de alto rango" en el gobierno de México, así como una "inversión conjunta" entre Neriah y Ansbacher.

Ansbacher reclamó el reembolso de la mitad de las inversiones a esta personalidad, que ascienden a 25 millones de dólares, pero los arbitros determinaron que era difícil pedir de vuelta los fondos cuando ambos se beneficiaron con jugosos contratos.

Empresarios israelíes habrían sobornado a Peña Nieto para obtener contratos en México

También a Peña se le llamó "el N electo" en 2012, justo cuando asumió la presidencia y luego al finalizar su mandato, se explicó que fue reemplazado en diciembre del 2018.

De acuerdo con el reportaje, no se especifica cómo habrían invertido los 25 millones de dólares en Peña Nieto, pero una fuente reveló a The Marker, que gran parte se destinaría a pagar gastos políticos, presuntamente de su campaña a la presidencia de México.

El arbitraje consultado por el medio israelí explicó que fue el empresario Avishai Neriah, quien tenía acceso directo al expresidente de México.

¿Cómo se beneficiaron empresarios israelíes con Peña Nieto?

La investigación de The Marker enlista la cronología de la relación entre Peña Nieto, Avishai Neriah y Uri Ansbacher.

De acuerdo con ésta, los empresarios israelíes llegaron a México en el 2000, como emisarios de la comunidad judía.

Hasta que lograron convertirse en uno de los principales proveedores de la Secretaría de la Defensa Nacional, antes Sedena, primero fueron chalecos militares.

Luego, ambos habrían "invertido" cerca de 25 millones de dólares en Enrique Peña Nieto, hecho que vieron recompensado con acuerdos, incluida la compra de Pegasus.

Así se dividieron a las autoridades gubernamentales, algunas de pertenecían a Avishai Neriah y otras a Uri Ansbacher.

Además de estos contratos militares, Neriah hizo grandes proyectos de seguridad penitenciara, mientras que Ansbacher vendió drones Aeronautics y uniformes para los militares.

Pegasus, el espionaje y los sobornos a Peña Nieto

Según The Marker, Uri Ansbacher se ha relacionado directamente como una persona cercana al fundador de NSO, fabricante del software israelí fraudulento usado para espionaje y ciberataques, conocido como Pegasus.

El reportaje asegura que Ansbacher creó la conexión indirecta de NSO con tres agencias de inteligencia en México.

El medio israelí recuerda que tras el sexenio de Peña Nieto, Juan Carlos García Rivera, un empleado de la empresa KBH -acrónimo de "Bendito sea Él"- ligadas a Ansbacher, fue acusado de hackear el teléfono de la periodista Carmen Aristegui, pero lo absolvieron por falta de pruebas en 2024.

The Marker afirmó que intentó contactar al expresidente Enrique Peña Nieto para obtener una versión, pero no hubo respuesta, mientras que NSO respondió: "Los eventos descritos en el artículo, en la medida en que ocurrieron, no son conocidos por NSO y no están necesariamente relacionados con la empresa o sus empleados".