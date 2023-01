Empresarios piden ágil solución a diferencias del T-MEC

A-AA+

Las cúpulas empresariales solicitaron a los mandatarios de los tres países de América del Norte encontrar una "rápida resolución" a los conflictos comerciales en materia de energía, reglas de origen del sector automotriz y cuotas arancelarias a lácteos que surgieron vía el T-MEC.

Además, instaron a los gobiernos a buscar una solución negociada al tema de la prohibición mexicana al maíz genéticamente modificado, para evitar procedimientos formales.

En la antesala de la Cubre de Líderes de América del Norte, el Consejo Coordinador Empresarial de México; el organismo estadounidense U.S. Chamber of Commerce y el Business Council of Canada, enviaron una carta en la que pidieron a los mandatarios "trabajar en políticas públicas adecuadas para evitar el uso de estos mecanismos, que deben mantenerse como recursos de última instancia".

En la misiva –dirigida al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro canadiense Justin Trudeau— pidieron a los gobiernos trabajar "en favor de una rápida resolución de los procesos de solución de controversias en el marco del T-MEC".

Afirmaron que hay mucho trabajo por hacer para alcanzar los objetivos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo que también significa tomar acciones estratégicas a favor del crecimiento, creación de empleo y resiliencia de los tres países.

Consideraron que actualmente existe el reto de posicionar a Norteamérica como el primer productor mundial de vehículos eléctricos, "pero sólo lo conseguiremos si trabajamos juntos en solucionar la escasez de materias primas clave, fomentar la inversión en nuevas capacidades de fabricación y facilitar a los consumidores la compra de vehículos eléctricos".

Para los organismos empresariales de los tres países, "la capacidad de Norteamérica para competir con el resto del mundo dependerá en gran medida de la seguridad energética regional, con un plan de transición que garantice el acceso a electricidad y combustibles limpios y confiables a precios competitivos, que permita a los inversionistas cumplir sus objetivos empresariales, así como sus metas medioambientales globales".

Solicitaron trabajar en fortalecer las acciones para que no se afecten las cadenas de suministro de las empresas, sobre todo en cuestiones de emergencia, y recordaron que los líderes acordaron en anteriores ocasiones crear un subcomité que cooperaría en momentos de emergencia para "mantener, restablecer o abordar las cuestiones relacionadas con el comercio transfronterizo, así como un grupo de trabajo que establecería un entendimiento compartido de las prioridades de infraestructura crítica".

Los tres organismos dijeron a los líderes que les ofrecen su experiencia y la oportunidad que les den de participar en los diálogos sobre "un protocolo trinacional para reducir las disrupciones económicas durante crisis futuras".