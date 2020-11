Empresarios ven apertura en AMLO para modificar reforma outsourcing

El sector privado se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con los funcionarios encargados del tema laboral y fiscal para hablar sobre la iniciativa que presentó el Ejecutivo en materia de subcontratación u outsourcing, encuentro en el que se estableció la disposición a dialogar sobre el tema e incluso realizar cambios a la propuesta.

Por ello, se decidió establecer una mesa de trabajo que sesionará de manera permanente en estos días para llegar a un acuerdo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, dijo que "la reunión caminó muy bien, (el Presidente) nos pidió estar en sesión permanente con el gabinete que se encarga de estos temas y llegamos al acuerdo que, a partir de mañana, vamos a estar trabajando en sesión permanente, van a escuchar nuestras preocupaciones y vamos a tratar de llegar a acuerdos".

Aunque el empresario dijo que hay apertura para hacer cambios a la iniciativa en materia de outsourcing, comentó que no hay certeza completa de que se vayan a aceptar las propuestas del sector empresarial.

"No puedo asegurar hasta sentarnos con el gabinete y ver artículo por artículo y ver que se está proponiendo y cómo lo sugerimos, hay cosas en las que estamos 100% de acuerdo... si el acuerdo es que no llegamos a ningún acuerdo eso vamos a informar, pero estoy convencido de que vamos a encontrar acuerdo que convengan a todos", detalló.

A su salida, luego de una reunión de alrededor de una hora, Salazar confió en que el gobierno federal escuchará sus propuestas, para lo cual se reunirán con el gabinete encargado del tema para analizarlas y confió en que encontrarán un acuerdo que "convenga" a todos.

El líder empresarial destacó que hay flexibilidad total del Presidente para escuchar a la iniciativa privada e informó que la próxima semana se volverán a reunir.

-"¿Él está abierto a que se pueda cambiar la iniciativa y no que se apruebe en los términos?", se le preguntó.

-"Totalmente, totalmente", respondió.

-"¿Y les da tiempo con los tiempos de la Cámara de Diputados?"

-"Bueno, eso yo no le puedo contestar porque esas ya son decisiones de los diputados", dijo.

Aparte, Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), consideró que se deben de hacer modificaciones a la propuesta presidencial, pero señaló que está totalmente en contra de la evasión de impuestos y de las empresas factureras.

"Lo que hay que atacar aquí es por supuesto es la subcontratación ilegal, porque la subcontratación legal es totalmente legítima y ayuda a la productividad del país, y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo con el Presidente, con el gobierno de atacar a la subcontratación ilegal que hace un daño terrible.

"Nosotros como iniciativa privada somos los primeros en estar de acuerdo en ayudar a que se combata a la subcontratación ilegal porque es competencia ilegal, es competencia que nos afecta a todos los que cumplimos con las leyes".

"Lo interesante es que el gobierno, iniciativa privada, el sector obrero, estamos de acuerdo en que se regule y por eso el diálogo. Esperemos que con este diálogo se llegue a un acuerdo y tengamos los mexicanos una normatividad adecuada, que evite la subcontratación ilegal, pero que también ayude a las empresas mexicanas a ser más productivas y competitivas", señaló.

Por su parte, Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Conamin), calificó la reunión como "cordial y amable" en aras de tener confianza en la inversión para el país.

"Platicamos con todo el gabinete que tiene que ver con el asunto económico y se declaró en sesión permanente para poder tratar de llegar a un acuerdo, sobre todo en aras de tener confianza en la inversión en México en los negocios que sigan trabajando, fue una reunión cordial, muy amable, vamos a estar en sesión permanente", dijo.

Mientras que Luisa María Alcalde, titular del Trabajo y Previsión Social (STPS), confirmó que seguirá en diálogo con el sector empresarial, con el que analizará las afectaciones que ha ocasionado el outsourcing a la clase trabajadora.

"Vamos a continuar platicando, estamos en sesión permanente para poder escucharnos, dar nuestras razones de porque esta propuesta, cuáles han sido las afectaciones directas a los trabajadores, a la hacienda pública, a las instituciones de seguridad social y también vamos a escuchar a los empresarios", destacó.

-"¿Habrá modificaciones a la iniciativa o no?", se le cuestionó.

-"Diálogo, lo que va a ver es diálogo para escucharnos y ya podremos tomar decisiones, una vez que sigamos con este diálogo que hemos mantenido hasta ahora", dijo antes de retirarse.