Empresas mexicanas crean comunidad de CIOs

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- Tomando la experiencia de CIONET, una organización española dedicada a promover el trabajo colaborativo entre los directores de Información y Sistemas de varias empresas, se lanzó la formación de CIONET México.

CIONET México tiene como propuesta la reunión, trabajo y colaboración entre los directores de las áreas de sistemas, tecnología e información de cada empresa —conocidos como CIOs—, para solucionar, en conjunto, problemas comunes, compartir experiencias y crear una comunidad para avanzar juntos.

Durante una reunión con CIOs de varias empresas en México, Juan Carlos Fouz, socio gerente de CIONET en España, destacó que esta práctica lleva 15 años en Europa donde los directivos se han dado cuenta de los beneficios del trabajo colaborativo.

"Es el momento de madurez en México para apostar decididamente por tener un equipo y una agenda local", dijo Fouz.

CIONET hizo una alianza con Master CIOs para crecer en el país y desarrollar una agenda de trabajo.

Alonso Yáñez, CIO de Walmart de México y Centroamérica y presidente del Consejo Asesor CIONET México, comentó que actualmente todos los problemas, aunque sean personales, se resuelven en equipo.

Por lo tanto, para una empresa es importante tener aliados en compañías similares, aunque sean competidores para conocer cómo están resolviendo algunos problemas similares.

CIONET organiza reuniones de trabajo de 2 o 3 horas con directores de sistemas o jefes de información en algunos corporativos para tratar un tema en específico y encontrar alguna solución.

La asociación les ayuda a seleccionar los temas de interés a tratar, así como las agendas de los directivos y trazar un mapa para que el encuentro sea productivo para todos.

Debido a que la información en una empresa es uno de los recursos más valiosos y delicados, se les ofrece a los directivos la posibilidad de agendar reuniones de trabajo en donde no estén directivos de otras compañías que son competidores directos.

Como ejemplo, si el director de sistemas de un banco español no quiere compartir información sobre la operación o las adversidades que enfrentan, CIONET busca a directivos de un banco en Chile o en otro país en donde no sean competidores directos para que puedan compartir experiencias sin comprometer información delicada.

"No somos una organización de eventos. Nuestros encuentros son encuentros con gente de una comunidad que se siente orgullosa de serlo, que tiene un modo de conducta de alta confianza y que les permite preguntar ¿Qué has sabido? ¿Qué aprendizajes tienes del pasado? ¿Qué necesitas del futuro? Y en esa alianza es donde crecemos todos", destacó Fouz.

Al encuentro asistió Antonio Valle, director de Tecnologías de la Información de EL UNIVERSAL, quien comentó que el papel de los CIOs debería ser un trabajo más "inspiracional" ante la relevancia de la tecnología y la información en cualquier empresa, en un entorno donde todas las corporaciones apuestan al desarrollo tecnológico.

En las reuniones de trabajo de CIONET, 85% del contenido que se comparte son experiencias reales y actuales.

La organización se reúne varias veces al año y se le da un reconocimiento a los mejores casos y a los mejores socios.