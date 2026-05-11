En 1er. trimestre, los bancos ganan 80.7 mdp
Los bancos que operan en México reportaron utilidades acumuladas por 80 mil 669 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2026, cifra superior en 1.36% respecto a los 76 mil 94 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Así, el margen financiero de la banca que opera en el país se ubicó en 242 mil 453 millones de pesos al cierre del primer trimestre, un crecimiento anual de 4.71%, de acuerdo con las cifras del regulador.
no te pierdas estas noticias
Sentencian a tres policías federales por extorsión en Estado México
El Universal
La Fiscalía General de la República reafirma su compromiso contra conductas ilegales de sus servidores públicos.
Claudia Sheinbaum destaca lucha contra clasismo y violencia
El Universal
Durante la entrega de pensiones en Ciudad Obregón, Sheinbaum reconoció el trabajo de madres migrantes y adultas mayores.
SSPC alerta sobre riesgos en compras en línea por Día de las Madres
El Universal
Uso de contraseñas robustas y precaución con ofertas engañosas son claves para evitar fraudes en línea.