En 1er. trimestre, los bancos ganan 80.7 mdp

Los bancos que operan en México reportaron utilidades acumuladas por 80 mil 669 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2026, cifra superior en 1.36% respecto a los 76 mil 94 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Así, el margen financiero de la banca que opera en el país se ubicó en 242 mil 453 millones de pesos al cierre del primer trimestre, un crecimiento anual de 4.71%, de acuerdo con las cifras del regulador.