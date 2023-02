En 20 minutos hubo tres microsismos en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- Durante el día se reportó un microsismo de magnitud 1.5 en la Ciudad de México, el cual estuvo acompañado de otros dos microsismos, de acuerdo con un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante una entrevista hecha por Denisse Maerker en su programa de Radio Fórmula, el investigador de geofísica de la UNAM, Carlos Valdés, informó que se detectaron 3 microsismos en menos de 20 minutos con una duración de 2 a 3 segundos aproximadamente.

El primer microsismo ocurrió a las 8:36 de la mañana con una magnitud imperceptible en la escala Richter, el siguiente fue a las 8:46 con una intensidad de 1.5 con epicentro en el cruce de la calle Eje 10 con de Avenida Insurgentes en la alcaldía Coyoacán y el último fue a las 8:53 sin potencia perceptible.



¿Cuál es el origen de los microsismos?

De acuerdo con Carlos Valdés, desde el 2000 cuentan con un registro de 270 microsismos registrados, catalogados y clasificados después del terremoto de 1985, en donde el de mayor intensidad fue de 4.

El origen de los microsismos es consecuencia de las fracturas que existen en la corteza terrestre en la Ciudad de México y en el país, "concentrándose en la zona central y poniente, a partir del periférico hacia el poniente", exclama.

Dichas fallas cruzan todo el terreno y se ubican dentro de los límites de la Ciudad de México y debajo de ella.



¿Qué hacer durante un sismo?

- Mantener la calma, no correr y acudir a las zonas de seguridad ya establecidas

- Estar atentos a menores de edad, minusválidos y personas de la tercera edad

- Mantenerse alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes

En la calle: aléjese los postes y los cables eléctricos

En edificio: No use los elevadores y permanezca cerca de una columna estructural, alejado de ventanas y paredes.

En el interior de un lugar concurrido como un cine, vaya hacia las puertas de evacuación

- Alejarse de las repisas que contengan objetos que puedan caerle

Un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo