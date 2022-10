"En 2024 el pueblo los va a mandar a la chin...", advierte senador

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 25 (EL UNIVERSAL).- El senador por Morena, Gilberto Herrera, acusó a la oposición, en especial a la derecha, de administrar y no combatir la pobreza y dijo que "por esa visión en el 2024 el pueblo de México los va a manda al rancho del señor Presidente, los va mandar a la chingada".

Durante la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, el legislador defendió la política social del presidente López Obrador y la comparó con la instrumentada en Colombia por el entonces mandatario, Iván Duque, quien dijo que endeudó al país durante la pandemia y provocó una devaluación del 40 por ciento.

En tribuna, expuso que en la implementación de la política social de un país, se busca la erradicación de la pobreza y reconoció que se tienen diferentes visiones entre el actual Gobierno Federal y administraciones pasadas sobre el tema.

Subrayó que, entre los logros de la política social, se ha combatido efectivamente la pobreza en medios rurales y se ha incrementado, en términos reales, el salario mínimo.

María Guadalupe Saldaña Cisneros, senadora del PAN, cuestionó que la mayoría de los programas de la Secretaría de Bienestar han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación como programas opacos en su destino, en la asignación de recursos y de la población objetivo en los dos últimos años por lo que dijo se debe atender resolver la corrupción en la implementación de los programas sociales.

Expuso que la actual política social no ha reducido la desigualdad y la pobreza de las personas, así como se trata una estrategia clientelar-electoral, y no de impacto real en cuanto a atender a las familias y personas vulnerables del país.

Dijo que si bien se ha aumentado el salario mínimo, no obstante, el precio de la canasta básica se ha incrementado tres veces más del aumento salarial.

Por su parte, la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, expuso que se ha trabajado de manera directa con los beneficiados de programas sociales, no con los intermediarios y puso como ejemplo a los líderes de organizaciones campesinas, quienes eran quienes administraban la entrega de los recursos de los programas de campo.

Argumentó que la política social del actual gobierno tiene la estrategia de tener cercanía con las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, y se está trabajando en la restructuración del tejido social a diferencia de lo que sucedía con Prospera, se ha trabajado con el desarrollo de los pueblos agrarios y originarios, a efecto de transformar la cultura social.