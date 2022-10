"En 2024 habrá continuidad con cambio; hay buenos elementos", asegura AMLO

A-AA+



GUAYMAS, Son., octubre 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en 2024 "va haber continuidad con cambio" porque hay, afirmó, buenos elementos -mujeres y hombres- para relevarlo y "entregarles la estafeta".

Al encabezar la ceremonia del decreto de la restitución de tierras para el pueblo yaqui, el jefe del Ejecutivo federal manifestó que lo más importante es que hay un cambio en la mentalidad de la población, por lo que será muy difícil que lleguen a medrar, a robar y a no tomar en cuenta al pueblo.

"Tener confianza porque va a haber continuidad con cambio. Yo ya me voy a jubilar porque ya cierro un ciclo. Ahora que hackearon, sacaron la información de la Secretaría de la Defensa ahí encontraron de que tengo como nueve enfermedades.

"¡Aquí lo vamos a curar!", le gritó una pobladora del pueblo de Belem, en el municipio de Guaymas.

"Claro, aquí hay muy buenos curanderos, curanderas. Pero ya termino y afortunadamente hay buenos elementos, mujeres y hombres para el relevo, para entregarles la estafeta. Y lo más importante es que ya van a quedar establecidas las bases y sobre todo el cambio de mentalidad. Ya va a estar muy difícil que lleguen a medrar, a robar, a no tomar en cuenta al pueblo, ya no. ahora es democracia, auténtica democracia, es el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo", dijo.