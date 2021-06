En 24 horas, hallan 3 cadáveres de mujeres en Michoacán

Los cuerpos de tres mujeres sin vida fueron encontrados en Michoacán, entre la noche del domingo y este lunes 28 de junio, en menos de 24 horas. El primero de ellos fue el de Danna Kenneth Carbajal, de 24 años de edad.

Los restos de la joven se localizaron en las inmediaciones de una planta tratadora de aguas residuales de Zitácuaro, municipio del oriente michoacano.

La fiscalía del estado informó que el cuerpo de Danna Carbajal presentaba heridas en el cuello, producidas por un objeto punzocortante.

Los informes refieren que la joven fue vista por última vez con vida el pasado 26 de junio, cuando salió de su casa ubicada en la colonia Miguel Hidalgo. Al ser reportada como desaparecida, se activó la Alerta Alba.

El asesinato de Danna generó indignación, principalmente en redes sociales, donde políticos michoacanos se pronunciaron al respecto.

El mandatario estatal Silvano Aureoles Conejo escribió que fue informado de este hecho lamentable e inhumano, que le duele como gobernador y como padre.

--Un doble crimen

Horas después de hallar los restos de Danna Kenneth, fueron localizados los cuerpos de dos jóvenes mujeres asesinadas a tiros, a las orillas de la cabecera municipal de Tepalcatepec.

Las víctimas eran Ma. Anahí A., y Lizbeth C., de 21 y 24 años de edad, respectivamente, cuyos cuerpos presentaban lesiones producidas por arma de fuego.

Las víctimas se encontraban en un vehículo abandonado sobre el camino conocido como canal Los Olivos de la colonia Chula Vista.

El consejo de seguridad de ese municipio de Tierra Caliente se dijo indignado por el doble crimen y advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias.

Recordó que a partir del año 2013, que se levantaron en armas como grupos de autodefensa, no ocurría un crimen de esta magnitud.

Aseguró que no descansará hasta dar con el o los responsables y que colaborarán con las autoridades para llevar al o los homicidas ante la justicia.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), hasta mayo se habían denunciado los feminicidios y homicidios dolosos de 113 mujeres y niñas en el estado de Michoacán.