¡FELICES DE CELEBRAR!

En AICM, GN sólo amonesta a Uber

Por El Universal

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- Los elementos de la Guardia Nacional desplegados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para inhibir la operación de taxis por aplicación, como Uber o DiDi, sólo hicieron una advertencia verbal a los conductores que fueron sorprendidos levantando pasajeros en el polígono de la terminal aérea, y que en caso de reincidencia, las unidades serán remolcadas a depósitos vehiculares.

"De momento únicamente se les hace una amonestación verbal, un llamado de atención. Posteriormente, si hay reincidencia, se procede a remolcar el auto a un depósito vehicular concesionado", explicó un guardia nacional.

Durante un recorrido, El Universal constató el despliegue de la Guardia en el AICM vigilando las operaciones de coches de plataformas digitales. Sin embargo, no se apreció que los uniformados llevaran a cabo revisiones o algún tipo de inspección a los vehículos que ingresaron a las instalaciones.

Algunos de los guardias realizaron tareas de vialidad, mientras que otros hacían presencia en los accesos vehiculares.

Luego de la presión y protesta de taxis permisionarios del AICM este miércoles, que bloquearon los accesos de las dos terminales en contra de la operación de vehículos de aplicación, las autoridades informaron que desde ayer realizarían operativos para que las unidades de aplicación no pudieran recoger pasaje.

Mientras que la empresa Uber recordó que una jueza ordenó a la Guardia Nacional cumplir con la suspensión definitiva sobre un juicio de amparo promovido el año pasado para evitar las detenciones arbitrarias y discriminatorias de autos.

