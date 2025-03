Video | En Atypical retan a Sheinbaum a entregar a Felipe Calderón a EU

El pasado 6 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que no se requerirá que México pague aranceles a Estados Unidos a todos aquellos productos dentro del T-MEC.

Lo anterior, luego de que sostuviera una llama con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

Por medio de la plataforma X, la presidenta indicó que este acuerdo es hasta el 2 de abril, cuando Estados Unidos anunciará aranceles recíprocos para todos los países.

Reta a Sheinbaum a entregar a Felipe Calderón a EU

Ante ello, el periodista Jesús Martín Mendoza cuestionó el hecho y sugirió que en la llamada, el mandatario estadounidense pudo haber pedido "la cabeza de un narcopolítico".

"Me parece que es importantísimo que tengamos acceso a la versión estenográfica de la llamadita de 5 minutos de Donald Trump a Claudia Sheinbaum, para de esta manera poder determinar si también le pidió la cabeza a algún narcopolítico", expresó durante el programa Atypical Te Ve, canal de YouTube de Carlos Alazraki.

Aunado a ello, el periodista retó a la presidenta y al gobierno mexicano a entregar al expresidente Felipe Calderón a Estados Unidos. "Entonces, a ver, presidenta, y si usted tanta culpa hecha en Felipe Calderón, órale esa es su oportunidad, agárrenlo y entréguenlo a Estados Unidos, está dando clases en España y dale extradición a España, que lo detenga allá la policía española y agárrenlo y entréguenlo", señaló.

"Yo reto al gobierno mexicano que ahorita con las condiciones que están y si quieren un narcopolítico, órale váyanse a España, agarren a Felipe Calderón y entréguenlo a Estados Unidos quiero ver si lo hacen quiero ver si lo hacen", aseveró.

No obstante, en dicha conversación se encontraba Mariana Gómez del Campo, sobrina de Felipe Calderón, quien se limitó a decir: "pero él no es un narcopolítico", a lo que el periodista reculó y respondió: "Claro que no, precisamente por eso".

- El apuntador: La regaste en grande y en vivo, recula. pic.twitter.com/nmMZYVTvo8 — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) March 7, 2025

Finalmente, el periodista reiteró: "Órale ahorita están las condiciones dadas para que vayan, se lo agarren con calzón chino y se lo lleven a Estados Unidos, quiero ver si acaso se atreven, si quieren hacer una petición al gobierno de España para su detención", insistió.

Sheinbaum rechaza pacto secreto con Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que haya una negociación "en lo oscurito" con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Esto tras la llamada que sostuvo con el presidente estadounidense en donde se acordó pausar la imposición de aranceles a productos mexicanos al menos hasta el 2 de abril.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal afirmó que ella se comprometió a no mentir, no robar ni traicionar al pueblo de México.

Señaló que en la conversación con Donald Trump se presentaron resultados de los esfuerzos que ha hecho el Gobierno de México en materia de seguridad no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino para garantizar la seguridad y paz para los mexicanos.

"¿En esta llamada con su homólogo le pidió algo más?", se le cuestionó.

"No, ¿cómo que algo más?", preguntó la Mandataria federal.

"No sé, ¿más seguridad?", se le insistió.

"Nosotros somos, eso es muy importante, para todos: yo me comprometí a no mentir, no robar y no a traicionar al pueblo. Nosotros no metimos, no es que haya una negociación en lo oscurito con Estados Unidos, no.

"Lo que hubo fue una plática de decir, hay resultados, en seguridad, y se hicieron todo esto por parte de México y no solo para que no llegue fentanilo a Estados Unidos, sino porque nosotros tenemos una responsabilidad con el pueblo de México de alcanzar la paz y la seguridad que tiene que ver con la justicia", dijo.