En caso Lozoya debe regir la presunción de inocencia, dice diputada

En el caso Oderbrecht y ante la denuncia de hechos que presentó el exdirector General de Pemex, Emilio Lozoya Austin, lo que debe regir es la presunción de inocencia y el respeto a este principio por parte de las autoridades, dijo la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRI), Dulce María Sauri.

En entrevista al término de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la legisladora insistió en que el haber dado a conocer la denuncia de hechos de Lozoya es solo el inicio de un larguísimo camino que genera interés social, pero pidió recordar que la justicia se basa en hechos y pruebas.

"Sobretodo después del enorme esfuerzo que significó la creación de un sistema de justicia penal en donde el elemento es la presunción de inocencia. Tanto para Lozoya como para todas las personas que eventualmente pudieran estar involucradas hay que, contra viento y marea, sostener el principio de presunción de inocencia".

Pidió no especular sobre el futuro del expresidente Enrique Peña Nieto y espera que luego de las acusaciones de Emilio Lozoya, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero no pierda el temple y mantenga el proceso en el campo de la justicia.

"Este caso o en cualquier otro, lo fundamental es no perder de vista que el principio de presunción de inocencia debe regir los actos de las autoridades responsables, en este caso de la Fiscalía General de la República. Es un proceso muy complejo que el temple que tiene el licenciado Gertz Manero para que no se vaya del terreno de la justicia al de la especulación o lo que es peor al del ataque político".