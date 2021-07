En Coahuila, obligatorio certificado de vacunación de Covid para entrar a bares

"Es un hecho que en Coahuila se va a exigir el certificado de vacunación Anti-Covid, requisito que será obligatorio para poder entrar a restaurantes, comercios, bares, antros, estadios deportivos y todo tipo de lugares y eventos", advirtió el gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Dicho mecanismo para aplicar esta medida lo analizaron con directivos de la Cámara de Comercio y la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (CANIRAC) en la reunión número 128 del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste.

El mandatario dijo que a partir de hoy miércoles refuerzan campañas de concientización y la vigilancia en los negocios, en acciones preventivas.

Se busca mantener el equilibrio entre la protección a la salud y la reactivación económica y que los jóvenes, muchos de los cuales se resisten a ser inmunizados, acudan a que les apliquen la vacuna contra el Covid-19.

"Nuestro comercio y nuestra industria no aguantarían un retroceso", sentenció.

Informó que, en coordinación con la delegación de Bienestar y la CANIRAC verán la manera de instalar módulos en los restaurantes para que meseros, cocineros, y demás personal sean inmunizados.

Anticipó que en las juntas que tendrán con los integrantes de los otros cuatro subcomités les pedirá que se sumen para que el certificado de vacunación de Covid-19 sea obligatorio en los 38 municipios del estado.

--Sin fecha para su aplicación

Aunque no empezará de inmediato, porque aún está en proceso, iniciarán en Saltillo, la Región sureste y después lo extenderán al resto en las zonas Laguna, Norte, Carbonífera y Centro-Desierto.

Riquelme Solís demandó corresponsabilidad de la población para mantener a Coahuila en color Verde del Semáforo Epidemiológico y no volver al confinamiento, que use el cubrebocas, cuide su higiene personal, y se laven las manos frecuentemente.

Pero sobre todo, subrayó, que eviten reuniones masivas o familiares donde se quitan el tapabocas.

Siguen contagios "importados" de Mazatlán

"Nos ocupa y nos preocupa el aumento gradual de nuevos casos (a 100 o 150) porque ya teníamos varias semanas con 50 o 60 hospitalizados y subimos a 130", apuntó.

"No queremos más hospitalizados ni más muertos", advirtió.

Destacó que con los viajes de estudiantes a Mazatlán, Sinaloa, (y otros puertos turísticos) siguen llegando contagiados, es decir que nuestra problemática nos llega de fuera por gente que enfermó y volvió a infectar a otros.

Mencionó también la serie de estrategias que aplican para mantener el equilibrio entre el cuidado a la salud y la reactivación económica.

Insistió en que endurecerán las acciones preventivas a fin de mantener el equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica.

--Más de 300 vigilantes de la Salud

Manolo Jiménez Salinas, alcalde de Saltillo, destacó que, de nueva cuenta, incrementarán a más de 300 el número de Vigilantes de la Salud, responsables de supervisar que los protocolos sanitarios se cumplan en los establecimientos de los diferentes giros.

Ellos se sumarán a los operativos que la Dirección de Protección Civil y Bomberos y la Dirección de Desarrollo Urbano, intensificaron desde hace algunos días con el mismo propósito.

Además, a través de medios masivos de comunicación y redes sociales se difundirá una campaña para concientizar a la población a fin de hacerles entender que la contingencia sanitaria no ha terminado.

La segunda vertiente de la campaña se dirige a los padres de familia con el fin de que en este periodo vacacional refuercen las medidas para evitar riesgos de contagio en las niñas y los niños.