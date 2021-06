"En comicios INE resultó fortalecido", asegura la Copppal

El proceso electoral del domingo es un ejemplo de civilidad y democracia, donde —además— el Instituto Nacional Electoral (INE) salió fortalecido, consideró el senador chileno José Miguel Insulza, quien preside la misión de observación de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal).

En conferencia, los observadores extranjeros señalaron que la elección mexicana deja el reflejo de que la institución electoral autónoma es necesaria.

"Las democracias, para preservarse, requieren de órganos autónomos. Siempre surgen propuestas de mejorarlos, cambiarlos, pero hoy la respuesta es clara de cómo se comportó el INE (...) Salió fortalecido.

"El INE puede tener una gran tranquilidad (...) con gran valentía entregó resultados preliminares", expresó Insulza.

El chileno, quien fue secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), además de tener distintos cargos en su país, consideró que en precampañas y campañas siempre existen declaraciones de toda la clase política, las cuales no deben escandalizar.

El grupo de observadores internacionales coincidieron en llamar la atención sobre la violencia que se ha vivido en México y que para el caso del proceso electoral arrojó un alto número de aspirantes asesinados.

Por su parte, Armand Peschard, de la misión de observadores de Norteamérica (Canadá y Estados Unidos), mencionó que el resultado de la jornada electoral en México es el reflejo de que la ciudadanía no pone en cuestionamiento la labor que lleva a cabo el INE.

Si se pretende hacer cambios electorales, añadió, deben ser para fortalecer el sistema y a la propia institución. "Sería un error que haya un retroceso en la independencia de la autoridad electoral", mencionó.

Eduardo Núñez, de la misión de especialistas de Latinoamérica (grupo conformado por cinco expresidentes de autoridades electorales de Panamá, El Salvador, Colombia, Perú y Puerto Rico), destacó el desempeño de los ciudadanos en materia de participación, la cual describió como plural, democrática y activa.

"El pueblo mexicano participó de manera notable (...) contribuyó a garantizar la integridad de las elecciones, no sólo asistió a las urnas de manera pacífica y libre, además tuvo una participación activa".