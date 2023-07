En debate en el Congreso, reparten culpas por López-Gatell

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 25 (EL UNIVERSAL).- La política nacional farmacéutica, el desabasto de medicamentos y los casi 700 mil fallecidos por la pandemia del Covid-19, derivaron en un ríspido debate donde el oficialismo salió en defensa del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ante los calificativos de la oposición de "doctor muerte" por el mal manejo de la emergencia sanitaria.

En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y en el marco del debate y aprobación de un exhorto al Consejo de Salubridad General a informar sobre los objetivos y avances en la creación de la Política Nacional Farmacéutica, la gestión del llamado zar anticovid se llevó a tribuna.

La vicecoordinadora del PAN, Kenia López, recordó las cifras de muertes, de contagios, la estrategia de no recomendar el uso de cubrebocas, de no vacunar a los menores de seis años, que derivaron en altas cifras de la letalidad del virus.

"Es por culpa del doctor Gatell que hoy hay un desabasto de medicinas y cuando le reclaman al subsecretario demuestra lo insensible e inhumano que es", dijo ante el reclamo de morenistas y petistas.

"Porque inhumanamente deciden matar a los mexicanos, en lugar de dar medicinas, salud y vida. ¿Saben por qué?, porque su ambición de poder y de dinero es tan grande, que no se ponen en los zapatos del pueblo de México", apuntó.

"Para pensar en ese acarreo brutal de dinero para publicitar a sus corcholatas, que por cierto no más no suben. Hoy López-Gatell es el rostro de la muerte, como lo es Morena y este gobierno de López Obrador", indicó.

La defensa a ultranza fue del diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, quien pidió no denostar a López-Gatell y acusó a los panistas de decir mentiras porque su labor en la pandemia fue casi heroica.

"Miren el sistema de salud no los dejaron destrozado totalmente, 300 hospitales en cascarón, el equipo que compraron para esos hospitales se fue a hospitales privados".

"Y Kenia viene a decir aquí que López-Gatell es el responsable de la estrategia para el tema del combate al asunto de la pandemia de Covid-19, lo señala el ´doctor muerte´, no el ´doctor muerte´ es Calderón porque se instruyó que fueran a matar, ese sí declaró la guerra contra el narcotráfico y tenía su cómplice que era Genaro García Luna", argumentó.