"En delito por entrega de tarjetas será FGR quien resuelva, no INE", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al INE no adelantarse porque será la Fiscalía General de la República, quien resuelva si es un delito la entrega de las tarjetas con la promesa de recursos para obtener el voto.

"Estamos obligados a denunciarlo porque consideramos que es un delito, pero esto lo va a resolver la Fiscalía, si este consejero –Ciro Murayama- dice que no es un delito está bien, es su opinión, pero le corresponde a la Fiscalía resolver sobre la denuncia".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo acusó que el consejero presidente del INE Lorenzo Córdova y el consejero Murayama pueden poner obstáculos para que no haya democracia, pero la democracia la hace valer el pueblo como sucedió en las elecciones de 2018.

"Que bien que está este tema como debate, pero lo más importante es que se detenga la compra del voto, que ayude la gente todo el pueblo a denunciar.

"Y que el día de la elección que no solo vayan a votar y que se queden cerca cuidando hasta que se tenga el acta, cuidar que no se vaya la luz, que no asalten las casillas, todo lo que hacen los mapaches electorales, pero va a depender de la gente, no de un consejero o del INE".

Señaló que si dependieran de los consejeros electorales "ya estaríamos vencidos, afortunadamente es el ciudadano es el que va decidir".