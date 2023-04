En democracia no debe haber intocables: Presidencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 22 (EL UNIVERSAL).- Luego de que presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, intentó negociar la fecha del traslado de la Guardia Nacional a la SSPC, el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que en una democracia no debe haber intocables y todos deben asumir su responsabilidad.

"En democracia no debe haber intocables: ni el presidente, ni la Corte, ni el INE".

Por medio de sus redes sociales, el también coordinador de Comunicación Social del Gobierno federal expresó que todas las instituciones y políticas aplicadas deben estar bajo el escrutinio público.

"Todo puede estar a debate informado. Los gobernantes, los políticos y jueces deben asumir sus responsabilidades".

Ayer viernes, desde Veracruz, el presidente López Obrador tronó en contra de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, y otros siete ministros al revelar que le pidieron "negociar" el plazo para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual rechazó al señalar: "ni les contesten el teléfono".

Señaló que no acatará la decisión de la SCJN de trasladar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque entra en vigor hasta en ocho meses, es decir el 1 de enero de 2024, así ese cuerpo de seguridad se mantendrá bajo la custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional.