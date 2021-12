¿En dónde está El Vicentillo?

Vicente Zambada Niebla, "El Vicentillo", es hijo de Ismael "El Mayo" Zambada y Rosario Niebla Cardoza, nacido en 1975. Durante dos décadas traficó cocaína de Colombia a EU y era considerado como el número dos en la estructura de su padre.

El hijo de "El Mayo" fue capturado en marzo de 2009 en una mansión ubicada en la calle Lluvia 269, colonia Lomas del Pedregal, en la ciudad de México.

Cuando fue presentado a los medios de comunicación, el hijo del Mayo Zambada parecía el gerente de una empresa en su viernes sport. Vestía zapatos casuales, pantalón de mezclilla, camisa y saco negro de terciopelo.

Alejado de la imagen del ranchero narcotraficante, "El Vicentillo" gustaba del lujo, contrario a la usanza de su padre, quien le contó al periodista Julio Scherer que a él le gusta la sierra y prefiere no estar en fiestas.

La hija del Chapo y El Vicentillo

En el 2016, una mujer que se hace llamar Rosa Isela y asegura ser hija de Joaquín "El Chapo" Guzmán le contó a The Guardian que ella fue pareja del hijo del Mazo Zambada.

Sin embargo, "El Chapo" y los socios de "El Mayo" no consintieron el noviazgo y les exigieron a los jóvenes romper con su relación.

Lo anterior fue difundido por la propia Rosa Isela al diario inglés The Guardian, en 2016, con quien detalló que su padre y Zambada se molestaron con "El Vicentillo" porque la embarazó, sin embargo, eso no le importó al matrimonio y tuvieron un segundo hijo.

Pero tras las declaraciones, Emma Coronel, esposa del "Chapo", desmintió que Rosa Isela sea hija del capo, perola joven fue captada en una de las audiencias de Guzmán Loera en Nueva York.

La traición de El Vicentillo

Casi un año después de ser capturado, Zambada Niebla fue extraditado a EU, en donde según la periodista Anabel Hernández, en su libro "El Traidor", el capo escribía un diario y dibujaba autorretratos suyos, en uno de los cuales aparecía como payaso.

En el 2019, "El Vicentillo" fue sentenciado a 15 años de prisión, pero ya tenía purgados casi 10, además el heredero de "El Mayo" Zambada negoció con las autoridades estadounidenses ser testigo para reducir su condena.

"El Vicentillo" fue testigo en el juicio en NY contra Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien es socio de su padre.

"Mi papá es el líder del cartel", dijo "El Vicentillo" durante el juicio, lo que también fue alegado por los abogados de "El Chapo".

Pero el retrato de payaso de Vicente Zambada refleja su condición de "soplón" o "sapo", como dicen los colombianos, para los informantes del narco. "El Vicentillo" no sólo colaboró como testigo en el juicio de "El Chapo", sino que también proporcionó datos sobre operadores del cártel de Sinaloa y de sus rivales.

La colaboración con la DEA

"El Vicentillo" dio información sobre el cártel de los Beltrán Leyva, que en un inicio trabajaban con el cártel de "El Mayo", el de Sinaloa. También, gracias a sus delcaraciones a EU, pudieron capturar a Dámaso López, conocido como "El Licenciado", quien sacó a "El Chapo" de la cárcel de Puente Grande.

Pero esa no fue la primera colaboración del hijo de "El Mayo" con EU. El agente de la DEA, Manuel Castañón, declaró que en marzo del 2009 se reunió con Vicente Zambada Niebla en un hotel de la Ciudad de México, antes de ser detenido.



Al igual que "El Vicentillo", Jesús "El Rey" Zambada, hermano de "El Mayo" también participó en el juicio contra Guzmán Loera.

Los Zambada ya no están en la cárcel de EU

Desde abril del 2021 se sabe que tanto "El Vicentillo" como "El Rey" Zambada no están en una cárcel de EU. Fueron liberados tras cooperar.

"Vicente Zambada Niebla y Jesús Zambada García (su tío) no están bajo la custodia del Departamento de Prisiones", señaló Emery Nelson, portavoz del BOP a la prensa, que quiso saber sobre el destino de los narcotraficantes.

Nelson no especificó cuándo fue liberado y cuál es la situación legal de Zambada Niebla, arrestado en México en 2009 y que fue el brazo derecho de su padre, ni en qué lugar se encuentra el hijo del Mayo Zambada.

"El BOP no proporciona información adicional sobre los reclusos que no están bajo su custodia o que han sido liberados de su custodia", dijo además la portavoz a la cadena hispana.