En el gobierno de Michoacán no hay vínculos con la delincuencia: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 17 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el actual gobierno de Michoacán, que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla (Morena), no hay afanes de corrupción y no hay vínculos con la delincuencia lo que ayuda a trabajar de manera conjunta con la federación.

"Esto nos ayuda mucho a poder trabajar de manera conjunta, no hay afanes de corrupción en el gobierno actual de Michoacán, y algo que es muy importante no hay vínculos con la delincuencia".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo que ante hechos lamentables como el asesinato del periodista Armando Linares, quienes no lo ven con buenos ojos, dice que están hartos que diga que "estos lamentables hechos no tienen que ver con el Estado, pero no me voy a cansar de decirlo, porque esa es la diferencia".

"Antes los crímenes tenían que ver con el Estado, el violador principal de los derechos humanos era el estado, como también no me voy a cansar de decir que estamos atendido las causas, se atiende a los jóvenes".

Señaló que tampoco se cansara de decir que está disminuyendo la incidencia delictiva porque no hay asociación entre delincuencia autoridades, como era antes.

"Más claro ya no está García Luna como secretario de Seguridad porque está preso en Estado Unidos acusado de crimen organizado, ahora la secretaria de Seguridad es Rosa Icela Rodríguez, por eso avanzamos y vamos a seguir combatiendo la inseguridad, la violencia y la impunidad".