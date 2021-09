En el PAN reprueban gestión de AMLO

"Hoy estamos peor que cuando empezó este Gobierno en todas las materias, en cada uno de los indicadores que pudiéramos evaluar", aseguró el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República, Julen Rementería.

Al analizar el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, el legislador panista puntualizó que no hay nada qué presumir.

"Lamento mucho estropearle la fiesta y la celebración de su tercer informe al presidente, pero francamente yo no sé de dónde saca esos datos que él tanto habla. Habla de que se acabó la corrupción, falso; habla de que la seguridad mejorado, falso; habla de que en salud hemos también avanzado, falso; habla de que la economía también vamos por buen camino, falso", apuntó.

En conferencia de prensa virtual, Julen Rementería afirmó que más que logros, los avances que enumeró el mandatario en su mensaje son una ilusión o una aspiración, pero no hechos concretos.

"Yo no sé realmente cómo se puede parar ante un micrófono, ante las cámaras a nivel nacional y empezar a hablar de todas las cosas, que a lo mejor son una ilusión, son un deseo, son una aspiración, y que ojalá pudiéramos en algún momento de la vida contar con ellas en este país", remarcó.

Por su parte, la senadora Alejandra Reynoso sostuvo que el México que escuchamos de voz del presidente López Obrador no es en el que viven todos los mexicanos, sino solo el círculo cercano al mandatario.

Además, se dijo sorprendida de que López Obrador siga presumiendo a las remesas como un logro. "Quizás esté reconociéndole al Gobierno de Estados Unidos los apoyos económicos que sí les dieron a los trabajadores y que gracias a esos apoyos económicos llegan a las familias mexicanas.

"Quizás lo que el presidente de México esté hoy informando son los resultados de Estados Unidos, no los resultados de su Gobierno en México, y cómo puede decir que en materia de salud estamos mejor cuando Coneval da los indicadores, y hoy hay más millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud, hoy gastan más las familias mexicanas en servicios de salud".

A su vez, la senadora Martha Márquez afirmó que el presidente López Obrador está reprobado, principalmente en el tema de Salud.

"El presidente está reprobado y tenemos una gran responsabilidad en el Senado, yo creo que no debería de pasar simplemente nada, ni la revocación ni ningún tema, hasta que no arreglemos el problema de salud que se vive en México, porque hay que pisar los municipios nuestras colonias y a diario cada que se recorre el estado de Aguascalientes hay ineficiencias en el IMSS, hay falta de medicamentos y hay gente que está muriendo por falta de medicamentos y por falta de atención", aseguró.