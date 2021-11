En el pasado, titulares de Sedena han apoyado al Presidente: analistas

"Como mexicanos es necesario estar unidos en el proyecto de Nación que está en marcha, porque lejos de las diferencias de pensamiento que pudieran existir nos une la historia". Esta fue la frase que pronunció el General Luis Cresencio Sandoval en el aniversario 111 de la Revolución Mexicana y que causó polémica porque mientras la oposición y algunos expertos aseguran que su discurso fue una violación a la Ley del Ejército y un abierto apoyo a la llamada Cuarta Transformación, otros destacan que no es extraño y no es la primera vez que un titular de la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) muestra su respaldo a un Presidente.

"Estudié el discurso y en ningún momento el Secretario de la Defensa dice que hay que apoyar a la Cuarta Transformación y en cambio sí dice que la profesión militar jamás contempla aspiraciones políticas", dijo en entrevista con SinEmbargo Javier Oliva, profesor-investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experto en temas del Ejército.

¿QUÉ DICE LA LEY?

El artículo 17 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos refiere que: "Queda estrictamente prohibido al militar en servicio activo, inmiscuirse en asuntos políticos, directa o indirectamente, salvo aquél que disfrute de licencia que así se lo permita en términos de los dispuesto por las leyes; así como pertenecer al estado eclesiástico o desempeñarse como ministro de cualquier culto religioso, sin que por ello pierda los derechos que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Es decir, ningún militar puede entrometerse en temas políticos y por ello el discurso del titular de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) generó un debate, aunque literalmente el General Sandoval González nunca dice que se apoye a la Cuarta Transformación.

"Hay varios pasajes donde no se refiere solo en términos generales a un sentido de patriotismo o a un deseo de construir bienestar social, sino que hace un llamado a apuntalar la transformación de este Gobierno. Al principio se refiere a la tercer gran transformación de México, o sea empieza a utilizar el lenguaje político del Presidente y eso es una abierta violación a las normativas militares, pero claro, no hay nadie que le vaya a procesar por eso, normalmente cuando un militar comete una falta hay una medida administrativa correctiva que se llama el arresto, que no sales en tu día libre y tiene actividades extra, normalmente esos arrestos te los da un oficial superior, el único oficial superior del Secretario es el Presidente y por supuesto que no va a sancionar al Secretario después de decir lo que quería escuchar", consideró Víctor Hernández, licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana y egresado del Centro William J. Perry de Estudios Hemisféricos en Defensa.

El también coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana de Puebla destacó el poder que tienen los militares en este sexenio y que el discurso del General podría ser simbólico, "en agradecimiento por toda esa autoridad, por ese presupuesto que hoy manejan discrecionalmente".

El director de la organización Human Rights Watch (HRW) en América, José Miguel Vivanco, manifestó su preocupación por la declaración del General Luis Cresencio Sandoval.

"Cuando los militares se meten en política partidista la democracia peligra", publicó en su cuenta de Twitter.

En el mismo sentido se pronunciaron el Partido Acción Nacional (PAN) y el grupo plural de senadores, el cual anunció que solicitará la comparecencia del Secretario de la Defensa Nacional por haber llamado a la población a unirse al proyecto de la Cuarta Transformación.

Sin embargo, expertos en temas del Ejército señalaron que el General Sandoval es un Secretario de Estado y la Sedena tiene dos funciones: administrativa-política y operativa-militar.

"Esta declaración del Secretario la hace como una persona que dirige la Sedena, esa es la confusión, pero el hecho de que él respalde las políticas del Presidente es normal, todos los secretarios lo hacen", dijo en entrevista Raúl Benitez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.

"Que el Secretario apoye a la persona del Presidente es correcto, eso quiere decir que hay una relación buena cívico-militar, yo no veo qué escándalo provocan estas declaraciones", agregó el investigador de la UNAM y recordó que en el sexenio de Ernesto Zedillo el General Enrique Cervantes Aguirre también habló públicamente sobre temas económico-políticos.

"Ahorita hay mucha polémica con el tema de la militarización, por eso la crítica, pero por ejemplo, el Secretario Cervantes, que fue Secretario de la Defensa con Ernesto Zedillo, habló muchas veces a favor del Tratado de Libre Comercio y estaba en lo correcto porque apoyaba a su Presidente, pero en ese entonces nadie dijo nada", recordó.

CUESTIÓN DE ENFOQUES

Javier Oliva, experto en temas militares, también destacó otros episodios donde titulares de la Sedena han llamado a la unidad con el Presidente en turno.

"Estuve investigando en mis archivos los discursos de generales, desde el General Gerardo Vega García con Vicente Fox, Guillermo Galván Galván con Felipe Calderón y Salvador Cienfuegos con Peña Nieto y los secretarios de la defensa en esos eventos cívico-militares siempre hablan de la unidad nacional", detalló.

Por ejemplo, agregó, "el General Vega García en el sexenio de Fox utilizó una frase que fue polémica en su tiempo: ´Hay que evitar que el país se nos deshaga de las manos'".

"A muchos de mis colegas se les olvida que el Secretario de la Defensa Nacional es al mismo tiempo funcionario de un Gabinete", mencionó el profesor Oliva. "Tergiversan su discurso, tengo la impresión de que la gente no ha leído bien el discurso, los opositores su función es esa, pero una cosa es fundamentar tus planteamientos y otra cosa es falsear una cosa que el General no dijo".

El discurso completo del General Luis Cresencio Sandoval, que puede ser leído en la página oficial de la Presidencia, sigue causando polémica, la mayoría alentada por los partidos de oposición y en medio de un contexto en donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado un poder extraordinario al Ejército Mexicano que va desde el presupuesto para megaproyectos hasta la seguridad nacional.

"A los militares se les quitó el último candado que tenían, que era el presupuestal, y nos vamos a tardar varias décadas en revertir la militarización que ha ocurrido en este sexenio", señaló el académico Víctor Hernández, quien se desempeñó como asesor de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.