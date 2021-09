En el Senado retiran acrílicos que costaron 3.7 mdp

Tal y como lo adelanto EL UNIVERSAL, desde este martes los separadores de acrílico entre cada una de las curules del Pleno de la Cámara de Diputados, que se instalaron el año pasado como medida de prevención de contagios Covid-19, fueron retirados.

Este jueves, el recinto legislativo reveló que dichas mamparas costaron 3.7 millones de pesos, y justificaron que fueron retiradas porque la evidencia científica confirmó que no son útiles para proteger del virus.

"Ante el inicio de la LXV Legislatura y la posibilidad de que asistieran más legisladores, se decidió colocar los acrílicos en todas las curules. La inversión total, entre 2020 y 2021, para la adquisición de estas mamparas de acrílico, fue de 3.7 millones de pesos. No obstante, a junio de 2021 la valoración científica sobre la eficacia de esta medida apuntaba hacia el sentido contrario, incluso a la posibilidad de aumentar los riesgos de contagio", explicaron a través de un comunicado.

Agregaron que de acuerdo a los estudios, en condiciones normales las partículas expulsadas por un individuo se dispersan y son llevadas por las corrientes de aire antes de ser reemplazadas por aire fresco, pero con las mamparas de acrílico el flujo de aire se altera y crea "zonas muertas", sitios donde las partículas se acumulan.

"Con la información que se tiene hoy sobre la efectividad de algunas medidas para mitigar la propagación del virus, se acordó en la Junta de Coordinación Política retirar las mamparas de acrílico y poner a consideración su reutilización", puntualizaron.

La Secretaría General detalló que los acrílicos no se van a tirar a la basura, pues se analiza un proyecto del artista Thierry Jeannot, quien realiza intervenciones artísticas de carácter social y medioambiental. "Sin embargo, todavía se analizan opciones para dar provecho al material adquirido".

La Cámara de Diputados también detalló que del 30 de abril de 2020 al 15 de septiembre de 2021, se reportaron 714 casos positivos (115 de diputadas y diputados, y 599 de personal de la Cámara), así como 39 defunciones (una diputada y 3 diputados, y 35 de personal de la Cámara).

"Cabe destacar que Servicios Médicos de la Cámara de Diputados ha hecho un seguimiento puntual de los 714 casos reportados e incluso ha apoyado en la hospitalización de al menos 11 personas (entre ellas 3 diputados)".

Al 31 de agosto del presente año, se agregó, 2 mil 399 personas adscritas a la Cámara de Diputados, de un total de 6 mil 500 (es decir, 36 por ciento), han reportado voluntariamente haber sido vacunadas contra el Covid-19.