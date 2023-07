En el último mes, mueren 3 hombres tableados por desconocidos en Sinaloa

A-AA+

CULIACÁN, Sin., julio 15 (EL UNIVERSAL).- En un lapso menor de un mes, tres personas del sexo masculino que han sido víctimas de golpes con una tabla, espalda y cabeza por personas desconocidas, han fallecido, el caso más reciente fue en Surutato en Badiraguato, donde fue tableado Cesar Arcadio "N" de 35 años de edad.

La Fiscalía General del Estado fue notificada que en el Hospital General de Culiacán esta persona que tenía varios días bajo atención médica, por severos golpes, con una tabla en varias partes de su cuerpo murió a consecuencia de las lesiones.

Se desconoce la fecha exacta cuando esta persona fue trasladada desde Surutato, Badiraguato a Culiacán, para recibir atención médica, en virtud que desconocidos lo habían golpeado con una tabla en los glúteos, espalda y cabeza, por motivos aún no precisados.

El pasado 2 de julio, en un negocio donde operan maquinitas tragamonedas, en la colonia Urías, del municipio de Mazatlán, desconocidos, dotados de una tabla, golpearon a un hombre en glúteos, espalda y la cabeza, por lo que se solicitó la presencia de los cuerpos de auxilio.

Los paramédicos de la Cruz Roja que llegaron al sitio al revisar las heridas, observaron que este no presentaba signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades judiciales para que se hicieran cargo del caso.

Doce días antes de este hecho, cerca de una cancha deportiva, del fraccionamiento Jardines de Santa Fe, en Culiacán, un hombre fue golpeado de la misma forma con una tabla, el cual falleció minutos antes de arribar el personal de la Cruz Roja.

Los vecinos del fraccionamiento no aportaron ningún dato sobre este homicidio, por lo que se presume que la víctima fue tableada en otro lugar y luego abandonaron su cuerpo cerca de una cancha deportiva.

El pasado viernes 16 de junio, los jóvenes César Eduardo "N" y León, fueron ingresados por sus familiares al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en el municipio de Angostura, por lesiones en glúteos y espalda producidos con una tabla

Una de las versiones, es que estos dos jóvenes habían sido castigados por un grupo delictivo golpeándolo con una tabla en los glúteos y espalda, sin conocerse los motivos de estas acciones.