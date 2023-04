En foro de oposición surge propuesta de elegir a candidato

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL). – Al señalar que se deben evitar divisiones en la oposición, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles señaló que se deben organizar elecciones primarias para elegir al candidato a la presidencia en 2024.

El exmandatario estatal propuso que, a fin de evitar divisiones, se realice un método democrático y transparente que incluya a la sociedad civil, como la organización de elecciones primarias.

"Todo va a ser miel sobre hojuelas mientras no lleguemos a la definición de las candidaturas. No se puede que los partidos políticos encerrados en ese mundo quieran definir las reglas, y mucho menos decidir quién es la candidata o candidato", sostuvo.

Durante el foro sobre gobiernos de coalición organizado por UNID@S, expuso que estas elecciones primarias deberían estar organizadas por el INE. Y aunque dijo que ha recibido comentarios de que es un proceso costoso y que hay riesgo de injerencia, afirmó que este método debe probarse.

El exconsejero del INE, Luis Carlos Ugalde consideró que los gobiernos de coalición son una aspiración que ha estado en el debate desde hace más de 20 años, y que ha sido utilizado como una estrategia para vencer a un gobierno que sale con un amplio apoyo de la población.

"Hay muchas minas sembradas en los próximos meses que podrían dinamitar esta aspiración de la coalición electoral, pero sin duda esa coalición es una condición necesaria para tener una elección competida en 2024", puntualizó.

En cuanto a la sociedad civil, dijo que no se le debe romantizar más allá de lo que representa, ya que se corre el riesgo de esperar cosas que no puede otorgar

Por su parte, la senadora del PRI, Beatriz Paredes señaló que es tiempo de definiciones: por la evolución democrática del país o por la regresión autoritaria.

"La sociedad civil mexicana se ha definido, pronunciado, movilizado, manifestado por la profundización democrática", manifestó.

Si bien dijo que la sociedad civil impidió una reforma electoral que debilite al Instituto Nacional Electoral, subrayó que es tiempo de defender a la Universidad Nacional Autónoma de México y al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.