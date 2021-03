En Guerrero, una marcha sin vidrios rotos

Las mujeres feministas se han convertido en Guerrero en el único contrapeso real para impedir que Félix Salgado Macedonio sea, primero, candidato de Morena, y después gobernador. Este lunes por la tarde lo volvieron a demostrar.

Más de 500 mujeres, todas vestidas de verde o morado, marcharon del monumento de las Banderas a la Alameda Central.

"En Guerrero las mujeres estamos en resistencia", lanzó Yolitzin Jaimes al término de la marcha con el teatro de la alameda lleno de mujeres, sobre todo jóvenes. La respuesta fue inmediata, al unísono se escuchó: "Un violador no será gobernador".

Este año la marcha tuvo un ingrediente extra, como si no fueran suficientes los feminicidios, las desapariciones, la violencia cotidiana que sufren todos los días las mujeres.

Ese extra es la candidatura a gobernador de Félix Salgado Macedonio con Morena. En 2017 fue denunciado por una excolaboradora ante la Fiscalía General del Estado por el delito de violación. La denuncia ahí está en la dependencia, como muchas más, sin ningún avance o resultado.

Movilización pacífica. En la movilización esta vez no se rompió ningún cristal, no hicieron ninguna pinta, tampoco lanzaron bombas molotov. Sólo marcharon sin detenerse. Eran mujeres acompañadas, en muchos casos, por sus hijas: niñas y adolescentes.

Que haya sido pacífica tal vez tuvo mucho que ver que en los últimos días las feministas han estado en el ojo del huracán. En redes sociales, en discursos de políticos las han acusado de priistas, de que se movilizan por dinero, incluso, de terroristas. Las acusan de que quieren impedir que Félix Salgado sea candidato porque tienen intereses partidistas.

En la última manifestación, a una de las dirigentes de la colectiva Las Revueltas, Yolotzin Jaimes, le reventaron una ceja. La agresora fue identificada como simpatizante del candidato.

Los últimos días han sido polarizantes: se armaron dos bandos en torno a Salgado Macedonio que han eclipsado a los otros siete candidatos.

Esta vez no hubo violencia, pero el mensaje fue contundente: no permitirán el paso de Salgado Macedonio a la gubernatura.

"¿Qué esperanza tenemos las mujeres en un estado feminicida si Salgado Macedonio se vuelve gobernador?", se leía en una pancarta.

Por la mañana, Salgado Macedonio publicó en Twitter un mensaje a las mujeres: "Acá en Guerrero, donde la patria es primero, la mujer es el motor de la 4T. Mi respeto y admiración a las mujeres de nuestro estado, México y todo el mundo. ¡Que vivan las mujeres!".