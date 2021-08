En homenaje a René Juárez, llaman a debatir futuro del PRI

Tras lamentar que haya priístas que desde la incomprensión y como añoranza del pasado, pretenden ejercer presión y manifestar sus inconformidades fuera de los espacios institucionales, para capturar una dirigencia que no pudieron conquistar, el presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, llamó a debatir internamente el futuro del partido.

Durante el homenaje que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) rindió al diputado René Juárez Cisneros, fallecido el pasado 26 de julio, el dirigente tricolor recalcó que en la Asamblea Nacional, que se realizará en febrero de 2022 se pondrán a revisión las causas y los cauces de todos.

"Estamos en esta etapa listos para la política que se nutre de razones y de causas, listos para el debate abierto, preparados para la deliberación. Por eso mismo en contra de las conflagraciones internas y la debilidad que se escuda en la conspiración absurda. Todo aquel que tenga una razón y crítica podrá plantearla y deberá hacerlo", dijo.

"En el debate encontraremos y abriremos el horizonte del partido como Rene Juarez lo hubiera impulsado y lo hubiera querido", puntualizó.

Moreno Cárdenas reconoció que el PRI se debilita cuando quienes lo representan en los distintos ámbitos carecen de la imagen y la solvencia que la sociedad reclama y la sociedad exige. Subrayó que tras perder las elecciones de 2018, el PRI es ahora un partido de los priístas y de su militancia, ya no un partido como estructura de poder, sino un partido que se identifica por el tamaño, la calidad, el compromiso y el trabajo de su militancia.

"El PRI sin los tutelajes de antaño lo definimos los priístas, lo definimos nosotros en la militancia comprometida (...) El PRI tendrá la fortaleza en su militancia, el prestigio de sus cuadros políticos, la razón de su programa y la altura en el debate interno", remarcó.

El homenaje póstumo a René Juárez Cisneros se realizó en la sede nacional del PRI, con la presencia de familiares y amigos del político guerrerense e integrantes del CEN priísta.

A nombre de la familia, habló el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien destacó que Juárez Cisneros, de origen muy humilde, se formó en el PRI, llegó a ser alcalde de Acapulco y gobernador de Guerrero al ganar elecciones internas, pues "no fue advenedizo, no fue traidor, no fue falso".

Recordó su etapa como presidente nacional del PRI "en momentos muy difíciles en donde los caminos ya no eran halagadores", pero los vivió con intensidad y pasión. "Dio todo lo que pudo dar y como buen demócrata, en el momento que lo tuvo que hacer, supo que los resultados no eran positivos para el PRI y lo reconoció".

El demócrata -subrayó Astudillo- es el que sabe ganar, pero el que también acepta perder con dignidad.