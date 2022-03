En Iztapalapa esperan 1.5 millones de personas en Viernes Santo

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- La edición 179 de la Representación de la Semana Santa, que se llevará del 10 al 16 de abril en la alcaldía Iztapalapa, solo tendrá el acto del Viernes Santo abierto al público, por lo que prevé una asistencia de 1.5 millones de personas mismas que podrán subir al Cerro de la Estrella.

En ese sentido, la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, dijo que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, será el primer gobernante en asistir a este evento en 179 años, "va ir a la representación el Viernes Santo".

En conferencia de prensa conjunta, Claudia Sheinbaum, dijo que la representación es patrimonio intangible de la capital del país, y que este año ya podrá salir a la calles ya que asisten cientos de personas de otros estados del país.

"Además que todos aquellos que lo quieran ver será transmitido. (...) Incluso hay una ocupación hotelera, previa a semana santa, es del 60% es la más alta desde el inicio de la pandemia y comienza a ser simular ya en estas fechas, pero hay una ocupación prácticamente del 95%".

Respecto a la Representación de la Semana Santa, la alcaldesa de Iztapalapa explicó que el Domingo de Ramos, Jueves Santo, Sábado de Gloria, serán confinados mientras que el Viernes Santo será abierto al público es decir que podrán asistir hasta la falda del Cerro de la Estrella, donde se escenificará la crucifixión, y aunque se usará el espacio público, se invitará a la gente a seguir los pormenores del esta tradición desde casa a través de los medios de comunicación.

Cabe mencionar que la representación del Viernes Santo será a las 12:00 horas hasta las 16:00 horas, se hará la representación de Judas ante el Concilio, las tres caídas, así como la crucifixión en el Cerro de la Estrella.

Brugada detalló que habrá cierre viales, controles para restringir el paso peatonal, confinamiento de escenarios, así como un desplegado de 2 mil 435 elementos de seguridad, entre personal de la alcaldía, policías auxiliares, preventiva y de salud, y explicó que no habrá restricciones a las personas que no utilicen cubrebocas, pero que la recomendación es que lo utilicen.

Añadió que en esta ocasión hubo una reducción del trayecto de Viernes Santo de 18 a 3 kilómetros, pero al ser menor trayecto y un solo día esperan una derrama económica de 100 millones de pesos, antes de la pandemia era de 200 millones de pesos.

Por su parte, Alfonso Reyes Ramírez, presidente del Comité Organizador de la Semana Santa en Iztapalapa, explicó que "no habrá recorridos por los Ocho Barrios: el día domingo, el jueves y el sábado serán confinados en la macroplaza y el Santuario del Señor de la Cuevita, el viernes sí será abierto, será con el viacrucis normal en el Cerro de la Estrella".