En la CDMX, plantean 50 años de cárcel a quien reclute a niños para homicidios

Ante los recientes hechos de menores asesinados y, en algunos casos, los presuntos responsables son niños o adolescentes, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso local propuso incrementar la pena de 20 a 50 años de cárcel por homicidio, "a quien utilice para delinquir a menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado del hecho".

Así lo establecieron en su iniciativa los legisladores del blanquiazul Héctor Barrera Marmolejo, Federico Döring Casar y Christian Von Roehrich de la Isla, quienes proponen adicionar un párrafo al artículo 128 del Código Penal capitalino, relacionado con el delito de homicidio calificado, por lo que el documento fue turnado a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

En los motivos de su propuesta, Barrera Marmolejo explicó que los delitos cometidos por menores han registrado un incremento considerable, "pero lo grave es que en muchos de esos casos son utilizados únicamente como autores materiales, a fin de no obtener una pena mayor para quien es la persona detrás de esos ilícitos", destacó.

Por ello, afirmó, "sabemos que estos menores son utilizados por adultos, que los incitan, pero permanecer impunes, pues saben que en nuestro sistema las penas para niños y adolescentes no existen o son atenuadas. De allí que si son detenidos, saben que pronto serán liberados", señaló.

Añadió que esto se conjunta con lo que ya había señalado anteriormente con respecto la justicia para adolescentes, legislación que funge como una vía de hacer justicia cuando los delincuentes son menores de edad, "pero de 2016 a la fecha solamente 20% de las carpetas de investigación han terminado en algún tipo de sentencia condenatoria", denunció.

Incluso, a nivel nacional, sostuvo, la Red por los Derechos de la Infancia en México ha logrado documentar el uso de niñas, niños y adolescentes, por parte de miembros del crimen organizado para cometer delitos tan graves como el homicidio, provocando, incluso que se cuente con toda una generación de "niños sicarios".

"La comodidad para esos grupos criminales de reclutar a personas menores de edad, descansa en el hecho de que una vez logrado el objetivo no les sirven más o, incluso, las muertes de ellas y ellos no representan ninguna carga, toda vez que su objetivo único era unirlos a las filas criminales sin darles ningún tipo de valía", manifestó el panista.

Recordó que el pasado día 11 del presente mes, fue difundido sobre la detención de un menor de 15 años, cuando llevaba el cadáver de una persona dentro de una maleta en calles de la colonia Guerrero.

"Los hechos fueron registrados la madrugada del pasado miércoles, cuando policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontraron en las calles Lerdo y Magnolia una maleta que contenía restos humanos. El menor fue seguido y aprehendido calles adelante, dijo que tenía 15 años y que le prometieron dinero por llevar la maleta al basurero de un mercado", dijo Barrera Marmolejo.

Ante este panorama, reiteró que "no reconocer la violencia e inseguridad en los dos primeros años de Morena en el Gobierno capitalino, le está costando a los citadinos con más secuestros, robos, extorsiones y ejecuciones agresivas, al grado de la tortura de las víctimas", denunció.

Sin embargo, también recordó el caso de los niños mazahuas, "y claro que es un fenómeno nuevo y un mensaje para (Omar) García Harfuch (titular de la SSC), luego de las cuentas congeladas a grupos de la delincuencia organizada y el fallido atentado en su contra, ahora de esta forma buscan desestabilizarlo", alertó.