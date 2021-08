"En la democracia manda el pueblo"

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador retó a sus opositores a reagruparse para llamar a votar al pueblo para que se vaya de la Presidencia de la República en la revocación de mandato de marzo de 2022.

"Viene la revocación del mandato en marzo y va a ser interesantísimo, no nos vamos a aburrir, no vamos a estar bostezando, porque el bloque conservador tiene la oportunidad ahora de reagruparse, como lo hicieron en junio, que querían que no contáramos con la mayoría en la Cámara de Diputados y se unieron todos: políticos corruptos, la mayoría de los medios de información, los sectores más retrógradas...

"Bueno, no pudieron y ahora viene de nuevo otro desafío. Que se vuelvan a agrupar para que llamen al pueblo a que vote para que yo me vaya; es la revocación del mandato", dijo.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que en democracia manda el pueblo, por lo que no hace falta la violencia.

"Por la vía democrática el pueblo va a decidir si me quedo o me voy en marzo. ¿Quieres que se quede el Presidente o quieres que renuncie? Ahí tienen otra oportunidad, a ver qué dice el pueblo de México, porque en la democracia es el pueblo el que manda, no los potentados".

El Presidente continuó con sus críticas hacia el Instituto Nacional Electoral (INE), al considerar que la autoridad electoral debió tomar la bandera de la transformación, el cambio verdadero y la democracia, en lugar de representar al viejo régimen con las mismos vicios y prácticas.