En la Miguel Hidalgo y Benito Juárez cobran pruebas de detección covid

El presidente de Morena capitalino, Tomás Pliego Calvo, acusó este miércoles a los alcaldes de Miguel Hidalgo y Benito Juárez de ser leales a la ética mercantilista neoliberal, pues autorizaron a empresas privadas instalarse en espacios públicos de esas demarcaciones para realizar pruebas de detección Covid19 con costo a los ciudadanos.

En conferencia, destacó que mientras el Gobierno de la Ciudad anuncia la apertura de 11 macrokioscos, "para realizar pruebas totalmente gratuitas", los alcaldes panistas las cobran, a través de contratos o convenios con empresas privadas.

"Esto representa una acción inaudita, injustificable y vergonzosa, que demuestra la insensibilidad y poca solidaridad de estos dos gobernantes del partido de la derecha con la ciudadanía", denunció el líder morenista.

Prueba de ello, dijo, es que las y los alcaldes del PAN, PRI y PRD dan conferencias de prensa cada lunes en salones de hoteles, "cuyo costo es alto, por lo que cabe preguntar: ¿Por qué con ese dinero no pagan las pruebas para apoyar la economía de las familias que residen en ambas alcaldías?".

Reveló que, incluso, ha cotizado y sumado lo que probablemente han pagado los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA-CDMX), "y resulta que han invertido alrededor de un millón y medio de pesos, lo que representa el costo de entre 12 mil y 15 mil pruebas de Covid19", afirmó.

Pero si estos espacios han sido donados, los alcaldes de oposición deben explicar qué procedimiento administrativo han puesto en práctica para hacer válidas esos procesos, que en ningún momento deben representar un conflicto de interés.

Ante ello, Pliego Calvo exhortó a los alcaldes de Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, y de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, a que informen los costos de estos salones y, si fueron donados o "regalado", que den a conocer el motivo y razón.

De igual forma, insistió en que el Gobierno capitalino garantiza a todas y todos los ciudadanos las pruebas de manera gratuita, como lo ha hecho durante meses en medio de la pandemia.

No obstante, el PAN en la Ciudad llama "raquíticas" a estas acciones de Gobierno, "que tienen un amplio reconocimiento de la mayoría de los capitalinos, menospreciando así a la opinión pública, así como el gran esfuerzo del personal médico", afirmó el dirigente morenista.

Además, aseguró que muchos ciudadanos se han quejado de que no les han dado sus resultados, por lo que, como declaró la Secretaría de Salud capitalina, la gente debe denunciar estas acciones ante la Profeco.

"Porque como lo han comentado en redes sociales algunos ciudadanos, es un abuso. Esa es la diferencia que hay entre las políticas del AN y la 4t", enfatizó.

Ante ese panorama, Pliego Calvo estimó que los recursos públicos deben utilizarse para mejorar la calidad de vida en los ciudadanos y, sobre todo, para ayudar a los que más lo necesitan, más aún en el marco de una pandemia como la que vive el mundo desde el 2020.

"Reiteramos a los capitalinos que el Gobierno de la Ciudad tiene claro que la salud es un derecho, por lo que las pruebas y vacunas contra el Covid-19 seguirán siendo gratuitas para todas y todos", insistió.