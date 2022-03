En lo que va del año, 25 asesinatos múltiples: Julen Rementería

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador no puede repartir culpas al Senado por su fallida estrategia de "abrazos y no balazos" donde felicita delincuentes y los libera, lo que ha provocado una brutal violencia se está volviendo parte del paisaje en el país, en lo que va del año ha habido por lo menos 25 asesinatos múltiples, es decir, ejecuciones donde tres o más personas fueron privadas de la vida en un mismo evento.

Aseveró el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería del Puerto, quien agregó que en México, en el gobierno de la Cuarta Transformación y aún con la Guardia Nacional que se le aprobó al Presidente, "cada hora, cuatro personas son asesinadas; por día, tres mujeres son asesinadas; diariamente, ocho menores de edad son forzados a delinquir o caer en una adicción y una mujer es violada cada media hora".

"Lo que estamos viviendo es una tragedia. Lo ocurrido en San José Gracia, Michoacán, hay que agregarle 26 asesinados en Zacatecas; seis jóvenes secuestrados y asesinados en Colima, siete en Zamora, cuatro en mi estado, en Ciudad Isla, Veracruz y un largo etcétera, que no tiene para cuando terminar", expuso el legislador.

El senador panista en rueda de prensa virtual reprocho que, a más de tres años de la presente administración de Morena, sigue sin existir una estrategia eficiente de seguridad.

"El luto y el dolor se han adueñado de miles de hogares por la fallida estrategia de ´abrazos, no balazos´. Es urgente que el gobierno cambie de estrategia, que deje de minimizar y normalizar la violencia en el país, nuestras niñas, niños y jóvenes merecen un lugar mejor para vivir", externó.

Dijo que expresó su partido, él y su bancada, no quitarán el dedo del renglón hasta que se logre la paz y tranquilidad que tanto añora el país.

En otros temas fue cuestionado sobre el tema de la casa gris que involucra al hijo del Presidente, José Ramón López Beltrán. Dijo que López Obrador no puede determinar que el caso esta aclarado ya que ello lo determinará el Departamento de Justicia y otras instancias de Estados Unidos.

"No será una auditoria de la propia empresa. Está claro que hay conflicto de intereses. La casa gris es el símbolo de la corrupción. No lo ha aclarado. No se pueden simular", apuntó Rementería.

Expuso que no sólo no ha concluido este caso, sino que ha salido más información que abona al conflicto de interés Baker Hughes quien tiene dos contratos firmados en 2020 por 5 mil 98 millones en la Refinería de Dos Bocas que no se asignaron por licitación. "La casa gris el símbolo de la corrupción del actual gobierno. Claro que no se ha aclarado, hay que llegar a las últimas consecuencias".