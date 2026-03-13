En menos de 24 horas, matan a 3 mujeres en Gro.
Chilpancingo, Gro.- Alrededor de las 11 de la noche del miércoles, la excomisaria de la comunidad Milpillas del municipio Ometepec, en la Costa Chica de Guerrero, Claudia Ivett Rodríguez Estrada, fue asesinada a balazos.
De acuerdo al reporte policiaco, alrededor de las 11 de la noche, hombres armados llegaron a la miscelánea propiedad de la excomisaria y le dispararon con armas largas. Claudia Ivett Rodríguez Estrada murió en el lugar.
Rodríguez Estrada fue comisaria en dos ocasiones en la comunidad de Milpillas, también era líder seccional del PRI en el municipio de Ometepec.
De acuerdo a los primeros reportes, varios individuos llegaron al establecimiento y dispararon contra la política antes de huir del lugar.
Por otra parte, durante la primera hora del jueves, un coche con dos mujeres asesinadas con torniquete fue dejado a unos metros de las oficinas de la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR) de Acapulco.
El hallazgo ocurrió a las 1:17 horas en la calle Mar Mediterráneo del fraccionamiento Hornos Insurgentes y de acuerdo con testigos, hombres armados dejaron un coche de la marca Chevrolet, tipo Chevy, azul, con los cuerpos en la cajuela.
Al lugar acudieron policías municipales, estatales, ministeriales y guardias nacionales para acordonar el área, mientras que peritos de la Fiscalía autorizaron el traslado de los cadáveres al Servicio Médico Forense.
