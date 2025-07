En México, 50% nace pobre y se queda pobre

En México, 50 de cada 100 personas que nacen con bajos recursos económicos permanecen en la misma condición durante su edad adulta. Entre quienes lograron ascender desde un origen de bajos recursos, 28 de cada 100 aún se encuentran hoy en condición de pobreza por ingresos.

De acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), únicamente dos de cada 100 personas que son pobres logran avanzar hasta 20% más alto de la distribución. Además, hay una diferencia entre mujeres y hombres: una menor proporción de ellas logra superar el origen en la posición más baja de recursos económicos, mientras que una mayor fracción de mujeres que de hombres con origen en la parte alta cae de posición en la escalera de recursos económicos.

En su informe "Movilidad Social en México 2025: La persistencia de la desigualdad de oportunidades" muestra que hay una alta permanencia de una generación a otra en la posición de origen. Es decir, las personas que nacieron en los hogares con menos recursos económicos así permanecen durante toda su vida y aquellas que nacieron con más recursos también se quedan en esta posición.

El estudio analiza si las personas, con base en sus recursos económicos actuales, se mantuvieron, avanzaron o retrocedieron en una escala de cinco posiciones con respecto al grupo de recursos económicos en el que se ubicaba su hogar de origen (a los 14 años de edad).

Si se mantienen, no experimentaron movilidad social; es decir, tienen persistencia intergeneracional en ese grupo de recursos económicos. En cambio, si no se mantienen, entonces sí tuvieron movilidad social, ya sea en modo ascendente o descendente.

Para las personas que provienen del grupo 5, con más recursos económicos (el 20% superior), se observa que 51 de cada 100 permanecen en esa posición, mientras que solamente uno de cada 100 cae al grupo 1 (personas que nacieron en los hogares con menos recursos económicos).

"En conjunto, para los dos extremos en la distribución de recursos económicos, los resultados muestran que en México hay una alta permanencia de una generación a otra en la posición de origen. En particular, la probabilidad de persistencia de una generación a otra supera 50% en ambos casos", advierte el informe.

Con relación a la movilidad social que experimentan aquellas personas que provienen del grupo 1 de la distribución de recursos económicos, vale la pena resaltar que, entre aquellas que logran avanzar alguna posición, la mayoría (28 de cada 100 personas) se ubican en el grupo 2. Por ende, de la población con origen en 20% con menos recursos económicos, 78 de cada 100 personas (50 en el grupo 1 y 28 en el grupo 2) no logran superar la posición de 40% con menos recursos.

"Los resultados de movilidad social comparados entre mujeres y hombres apuntan hacia una situación en la cual el espacio de logro para ellas es menor.

"Además, este problema se presenta tanto en la parte baja como en la parte alta de la distribución de recursos económicos. Lo anterior implica que la desigualdad de género opera independientemente de la condición de origen económico de las personas", refiere el CEEY.