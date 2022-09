En México, "los tiempos de guerra han quedado atrás": Rosa Icela

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 16 (EL UNIVERSAL).- Durante la ceremonia previa al Desfile Cívico Militar por los 212 años del inicio de la Independencia de México, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, invitó a continuar con la lucha contra la violencia e impunidad; desigualdad y corrupción; el racismo y la discriminación.

En el acto, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal saludó a los integrantes del presídium, invitados especiales de naciones hermanas, así como a mandos y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de Marina (SEMAR) y Guardia Nacional (GN).

Se dijo honrada de participar en el acto como la primera mujer, en la historia del país, en ocupar el cargo de secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y más cuando el desfile es protagonizado por la Guardia Nacional, un cuerpo dedicado a la construcción de paz, de proximidad ciudadana, profesional, honesto y disciplinado.

"Tengo la certeza de que la Guardia Nacional, bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional, se consolidará en su labor de protección de los ciudadanos en todo el territorio nacional.

"La consolidación de la Guardia Nacional es parte de la Estrategia de Seguridad, construida desde un gobierno con rostro humano, que suma la constancia y disciplina de las reuniones diarias, a las seis de la mañana, del Gabinete de Seguridad, encabezadas por el señor presidente", aseguró.

La estrategia, explicó, tiene como prioridad la coordinación de los tres niveles de gobierno, la suma de esfuerzos, la cooperación y unidad de los integrantes del Gabinete de Seguridad para reducir los índices de violencia.

Resaltó la actitud solidaria y generosa de sus compañeros del Gabinete de Seguridad, quienes caminan con lealtad bajo el mando del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas.

"Gracias. Gracias por todo el trabajo y sacrificios que hacen a diario, tanto en materia de seguridad como en otras tareas fundamentales en materia social y de gobernabilidad. A todas, a todos los equipos, muchas gracias. Por ello, siempre contarán con el reconocimiento pleno del pueblo de México", agregó.

Atención de las causas de la violencia, prioridad

Refirió que antes de esta administración, desde los distintos ámbitos del poder público, se alimentó una violencia criminal, al emprender estrategias y guerras fallidas que, lejos de erradicar la delincuencia, exacerbaron la descomposición de elementos policiacos y generaron una crisis social sin precedentes, particularmente en materia de derechos humanos.

En ese sentido, afirmó que el presidente ha demostrado que se debe transformar la realidad y, por eso, a diferencia del pasado, la estrategia tiene como prioridad la atención de las causas que generan la violencia, dejando atrás los tiempos de guerra.

Recordó que en diciembre de 2018 se instauró en nuestro país un gobierno a la altura de los anhelos de su pueblo. Un gobierno que ve a los ciudadanos y busca darles la posibilidad de tener una existencia digna y plena.

A casi cuatro años de la presente gestión, señaló, se trabaja con objetivos claros, con uso de la inteligencia operativa contra la delincuencia y respeto a los derechos humanos, bajo la premisa de cero impunidad y cero corrupción.

"¡Y cómo no sentirnos orgullosos del Gobierno de la Cuarta Transformación! si la encabeza un líder social que es incansable, inteligente, trabajador, honesto, sensible, que tiene como directriz del gobierno: ´Por el bien de todos, primero los pobres...´", subrayó.

En los hechos, apuntó, el presidente lo demuestra, cuando reconoce en la ley derechos, implementa programas sociales universales para niños, jóvenes, estudiantes, mujeres, indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, campesinos, pescadores; que responde con el rescate del sector salud, que busca la paz y seguridad, construye grandes obras, abona a la creación de empleos y economía del país.

Expresó que es admirable cómo la figura de López Obrador va creciendo al paso de los meses, hasta sumar el apoyo de más de las dos terceras partes de la población porque representan los ideales de los mexicanos. Y con sus acciones están convencidos de su lucha por transformar al país, lo cual ha permitido que México recobre el respeto y la dignidad ante la comunidad internacional.

Al recordar el inicio de la gesta de héroes como Miguel Hidalgo y José María Morelos, y heroínas como Josefa Ortiz y Leona Vicario, indicó que la lucha por la Independencia de 1810 fue el fruto de un legítimo anhelo popular de justicia y libertad, el mismo deseo que hoy une al pueblo de México y lo hace actuar como un gran movimiento de transformación.

"A nosotros, a todas y todos los mexicanos y mexicanas, nos corresponde hoy continuar esa gesta, seguir la lucha contra la violencia y la impunidad, la lucha contra la desigualdad y la corrupción, la lucha contra el racismo y la discriminación.

"Los invito a que continuemos esta lucha histórica unidos y con optimismo. Con la confianza de que la transformación avanza firme y va a seguir consolidándose de la mano de la gente, sabiendo que el combustible del cambio es el latido de miles de corazones", exhortó.

Advirtió que la transformación, emprendida por el Gobierno del presidente López Obrador, no se trata solo de un cambio de gobierno, sino de un auténtico cambio de régimen, para terminar con los privilegios, la corrupción y la guerra.

"Y que les quede claro a quienes aún están en contra de este proceso de transformación: podrán criticarnos. No importa. Este gran movimiento está en marcha y no se detendrá. Porque la transformación no es obra de un solo hombre. Es una obra cotidiana de millones de mexicanos.

"El Ejecutivo mexicano es un instrumento del pueblo; el instrumento para hacer realidad los anhelos de la nación; anhelos históricos, justicieros e impostergables, que hoy tenemos el desafío de contribuir a hacer realidad entre todas y todos", destacó.