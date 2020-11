En México no habrá censura y ejercemos nuestro derecho de réplica: AMLO

Al reprobar por segunda ocasión que los medios en Estados Unidos hayan censurado un discurso del presidente de Estados Unidos Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que en México no habrá censura y que ejercerá su derecho de réplica en su sus conferencias.

"Antes solo gritaban por consigna del gobierno, era obedecer y callar. Recuerdo cómo era el periodismo: o gritaban como pregoneros y callaban como momias, ahora se desataron, todos gritando, con honrosas excepciones, no habrá limitación a los gritos, no le vamos a hacer como en otras partes, de que hay censura".

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que ahora tiene la posibilidad de ejercer su derecho de réplica y "lo estamos ejerciendo".

En ese contexto, se refirió –sin mencionar su nombre- a la senadora Lilly Téllez (PAN) quien pidió la destitución y 9 años de prisión de Jesús Ramírez Cuevas.

Esto luego de que en EL UNIVERSAL se dio a conocer que el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia de la República contrató a una empresa fantasma que le dio servicios a Morena para imprimir el periódico Regeneración, fundado y dirigido por él.

"Ayer veía yo que una senadora del bloque conservador está denunciando a Jesús y está pidiendo nueve años de cárcel, ya no es sólo la denuncia, si no es nueve años de cárcel, y así pues. Además si ya estamos en temporada electoral y el propósito es derrotarnos pues ahora van a llover las denuncias de todos y se van a seguir difundiendo todas estas noticias".