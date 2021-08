En Oaxaca, más 429 mil han recibido vacuna CanSino; esperan refuerzo

Martha hace una y otra vez las cuentas. Está segura que, como ella recibió la vacuna anti-Covid-19 de la farmacéutica CanSino en abril pasado, que hasta hace unos días se manejaba como la única que sólo requería de una dosis para alcanzar la protección, le debe tocar su refuerzo a más tardar en octubre próximo.

El pasado 8 de agosto, la farmacéutica CanSino recomendó aplicar un refuerzo de su vacuna seis meses después de recibir la primera dosis, luego de realizar un estudio, el cual ya fue entregado a la autoridad sanitaria mexicana.

"La biofarmacéutica CanSino Biologics [CanSino BIO] informa que ha obtenido resultados nuevos, precisos y contundentes de que los niveles de anticuerpos neutralizantes de su vacuna anti-Covid se mantienen elevados —en casi 70%— en las personas seis meses después de haber sido vacunados con esta unidosis", indicó en un comunicado.

Pero agregó que una segunda dosis logra que los niveles de anticuerpos neutralizantes se multipliquen por ocho: "Una segunda aplicación de la vacuna CanSino sí brinda mayor protección a quienes la han recibido y es segura", puntualizó el documento.

Tras el anuncio, Martha se mantiene atenta, pero hasta ahora dice que no ha escuchado que las autoridades mexicanas anuncien si realizarán o no la aplicación del refuerzo.

Según datos de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), como ella, de las más de 2 millones 73 mil 383 dosis que se han aplicado a la población, de todas las marcas, hasta el 11 de agosto al menos 429 mil 169 habitantes habían sido inmunizados con esta vacuna de origen chino, la única que realiza ensayos clínicos con población del estado.

El resto ha recibido los biológicos de las empresas Pfizer-BioNTech, AztraZeneca y Sinovac.

En la entidad, la aplicación de la vacuna CanSino comenzó en la región del Istmo de Tehuentepec, donde vive Martha, y continúo aplicándose en todo el estado dado que con estas dosis se vacunó a más de 117 mil trabajadores de la educación, incluidos 87 mil 872 maestros de educación preescolar, primaria y secundaria en sus diferentes modalidades, 74.8% del total del sector educativo en la entidad.

No obstante, la dependencia de Salud estatal advierte que el número de oaxaqueños que han recibido esta dosis es mucho mayor y sigue en aumento en estos momentos.